Jeden šok nestačil, nachystali ďalší. Česi a Slováci prekvapili európske veľmoci

Ani výsledky v základnej skupine nenaznačovali, že by sa mohla zrodiť senzácia. Československí basketbalisti však pripravili nie jedno, ale dve šokujúce prekvapenia.

Striebro zo Štuttgartu 1985 je najväčší úspech výnimočnej generácie hráčov, ktorá v 70. a 80. rokoch bavila basketbalových fanúšikov doma aj vo svete.

S príučkou v skupine

Na majstrovstvá Európy do Nemecka cestovali československí basketbalisti so skromným cieľom - skončiť do siedmeho miesta, ktoré by zaručovalo priamy postup na nasledujúci šampionát o dva roky.

Tréner Pavel Petera sa spoliehal predovšetkým na skúsených veteránov. Československo malo najstaršiu základnú päťku na turnaji - Kamil Brabenec (34 rokov), Peter Rajniak (32), Jaroslav Skála (31), Stanislav Kropilák (počas turnaja oslávil 30) a Vlastimil Havlík (28).

K nim doplnil ďalších hráčov z ligových tímov - z Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy a Svitu.