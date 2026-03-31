Mladý talent končí v Chicagu. Bulls ho prepustili za komentáre na sociálnych sieťach

Vedenie zámorského basketbalového klubu Chicago Bulls sa rozhodlo prepustiť Jadena Iveyho za správanie poškodzujúce tím.
Dvadsaťštyriročný rozohrávač mal na sociálnych sieťach cielené komentáre voči LGBTQ komunite.
„Svet môže propagovať LGBTQ, že? NBA to propaguje, vyhlasujú Mesiac LGBT komunity. Ukazujú to celému svetu, propagujú to na billboardoch. Je to nespravodlivé,“ odznelo okrem iného na účte Iveyho.
Na Instagrame sa v rozsiahlom priamom prenose vyjadril k náboženským presvedčeniam. Po ukončení spolupráce kritizoval opäť na sociálnych sieťach rozhodnutie klubu: „Sú to klamári. Opýtajte sa akéhokoľvek trénera, či som bol dobrý spoluhráč. Hovoria o mne, že som šialený a psycho.“
Ivey mal v aktuálnom ročníku NBA priemer 8,5 bodu, 2,5 doskoku a 1,8 asistencie na zápas.
„Sú v klube isté štandardy a očakávania. Máme ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, ale v prvom rade všetci musia byť profesionáli. Je potrebné spĺňať tieto štandardy,“ vyjadril sa pre The Athletic tréner Chicaga Billy Donovan.
