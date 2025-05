Bojovnosť Interu pokračuje. S Levicami si vynútil rozhodujúci zápas

Aramis Naglič, tréner Interu: „Myslím si, že je to správne. Dva dobré a vyrovnané tímy. Všetci si zaslúžime piaty finálový zápas, čo je najlepšie možné stretnutie. Teraz sme vyhrali cez obranu, musím chlapcov pochváliť za výbornú obranu. Odrobili sme výbornú prácu aj s Cousinsom, ktorý bol v útoku skromnejší. Som však ešte viac šťastný za to, že to zobral niekto iný. Ideme sa pripravovať na Levice, každé stretnutie s nimi je iné a vyvíja sa iným smerom. To, čo bolo teraz, tak na to môžeme už zabudnúť. Levice majú čo ukázať, sú silné a očakávam ich najsilnejšie v piatom stretnutí.“

Milan Szabó, hráč Interu: „Podľa mňa skvelý zápas, dali sme do toho všetko. My sme chceli ukázať, že si táto séria zaslúži päť zápasov a nechceli sme sa vzdať za stavu, keď bolo 0:2 a nechať im len tak titul. Ideme do Levíc, piaty zápas bude pre fanúšikov a pre nás zaujímavý. Budeme bojovať a uvidíme, kto bude mať navrch.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Vedeli sme, s kým hráme. Opäť to tak zhodnotím ako po predchádzajúcom zápase, Inter bol agresívnejší, intenzívnejší a fyzickejší. To vytvorí nejakú energiu, ktorú keď sa nám nepodarí kontrolovať útok, tak za tri minúty majú náskok, s ktorým sa im všetko ľahšie robí a nám naopak ťažšie. Bolo to vidieť, nepamätám si jeden zápas, keď sme za dve štvrtiny dali 16 bodov. To nie sme my, ale na druhej strane, donútil nás k tomu súper.“

David Abrhám, hráč Levíc: „Myslím si, že nie je o čom. Inter zaslúžene vyhral, predčil nás v každej jednej činnosti. Začiatok zápasu sme síce mali my lepší, ale zápas sa hrá 40 minút. Gratulujem Interu k predvedenému výkonu a rozhodne sa v piatom zápase.“