Reklama na basketbal. Finále sledovala rekordná kulisa: Kto prišiel, videl perfektný zápas

Bola to najväčšia ligová návšteva za posledné desaťročie. Tohtosezónny rekord.

BRATISLAVA. Taký záujem o basketbal tu už dlho nebol. „Kto prišiel, videl perfektný play off zápas,” pochvaľoval si Michal Madzin.

„Som rád za to, že sa vo finále slovenskej ligy naplnila táto aréna. Klobúk dole. Bol to highlight zápasu,” doplnil Madzin.

„Gratulujem divákom za to, ako nás prišli podporiť,” chválil publikum aj kouč bratislavského Interu Aramis Naglič.

A to vstúpili do finálových bojov ako mierny outsider.

Zverenci uznávaného chorvátskeho trénera prehrávajú v sérii už 0:2 na zápasy, a to znamená, že už tento piatok (9. mája, o 19.00h) sa môžu stať Levice po štvrtýkrát v rade slovenským majstrom.

Oba finálové duely začal lepšie. Po prvých polčasoch viedol. No v tretej štvrtine prišiel výbuch. V obrane aj v útoku.

Inter sa síce umiestnil po základnej časti za Levicami, no uspel v Slovenskom pohári, keď zdolal práve Patriotov, a taktiež sa prebojoval medzi najlepšiu štvoricu v Severoeurópskej ligy.

„V play off ide o to, kto spraví menej chýb. Bol to tvrdý, dobrý basketbal, ale nemôžeme spraviť v tretej štvrtine len dva fauly. Tridsaťbodová štvrtina je pre mňa nepochopiteľná,” hneval sa Naglič.

Nie sú ochotní si požičať loptu, tvrdí persóna

Prečo dochádza k týmto problémom? „Neviem. Neviem na to odpovedať,” zamyslel sa pivot Interu Milan Szabó. „Vstupujeme do nich trochu nekoncentrovaní a robíme malé chyby v útoku a v obrane. Levice sú tím, ktoré ich trestá. Iný tím by nás tak možno netrestal,” dodal.

Levice dali dohromady v oboch zápasoch 35 bodov po stratách lôpt súpera. Inter len 21. Levice dali aj 32 bodov po druhých šanciach. Inter len chabých 9.

Nie je to však jediný rozhodujúci faktor tejto série. „Nemám pocit, že by hral Inter súdržne v momentoch, keď je to dôležité. Nie sú ochotní si požičať loptu,” tvrdil v prenose JOJ ŠPORT osemnásobný Basketbalista roka Radoslav Rančík.