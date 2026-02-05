VIDEO: Basketbalista Lakers pred zápasom sotil maskota, NBA ho suspendovala

Jaxson Hayes
Jaxson Hayes (Autor: TASR/AP)
TASR|5. feb 2026 o 11:14
Dostal stopku na jeden duel bez nároku na mzdu.

Amerického basketbalistu Jaxsona Hayesa suspednovali na jeden zápas zámorskej NBA za sotenie maskota. Liga o tom informovala na svojom webe.

Hráč Los Angeles Lakers dostal stopku na jeden duel bez nároku na mzdu za jeho správanie z noci na 31. januára, keď počas predzápasovej šou v hale Capital One Arena sotil maskota Washingtonu Wizards.

Oznámil to James Jones, výkonný viceprezident a šéf basketbalových operácií NBA. Hayes si trest odpyká v noci na piatok, keď Lakers privítajú Philadelphiu 76ers.

VIDEO: Jaxson Hayes sotil maskota

