VIDEO: Basketbalista Lakers pred zápasom sotil maskota, NBA ho suspendovala

Amerického basketbalistu Jaxsona Hayesa suspednovali na jeden zápas zámorskej NBA za sotenie maskota. Liga o tom informovala na svojom webe.
Hráč Los Angeles Lakers dostal stopku na jeden duel bez nároku na mzdu za jeho správanie z noci na 31. januára, keď počas predzápasovej šou v hale Capital One Arena sotil maskota Washingtonu Wizards.
Oznámil to James Jones, výkonný viceprezident a šéf basketbalových operácií NBA. Hayes si trest odpyká v noci na piatok, keď Lakers privítajú Philadelphiu 76ers.
VIDEO: Jaxson Hayes sotil maskota
