Levice začínajú boje v Európskom pohári na Cypre. Najhrateľnejší súper, verí tréner

Verím, že sme sa mentálne dobre nastavili a s dobrým sebavedomím vstúpime tiež do prvého stretnutia EP FIBA,“ povedal pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.

„Čaká nás prvý zápas skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Teší ma hlavne to, že sme sa nastavili víťazne v rámci ligy a v pre nás dôležitom zápase sme dokázali zvládnuť atraktívny súboj s Interom Bratislava.

V tzv. majstrovskej vetve skončili v semifinále, v ktorej nestačili na estónsky Kalev/Cramo. Tento výsledok zaradil slovenského zástupcu do B-skupiny k španielskej Zaragoze, tureckému Bursasporu a cyperskej Famaguste.

Famagusta sa dostala do skupinovej fázy z kvalifikácie, v ktorej v oboch prípadoch splnila rolu papierového favorita a uspela proti maltskej Visit Malta Starlites Naxxar (81:74, 87:75).

V EP FIBA a celkovo v pohárovej Európe sa predstaví premiérovo. Levice sú naproti tomu skúsenejšie a v oveľa väčšom zápasom rytme.

„Nemyslím si, že je to nejaká veľká výhoda hrať kvalifikačné zápasy, pretože ich hral aj náš súper. Pre nich to boli jediné dva súťažné duely v tomto ročníku, práve kvalifikácia o postup do skupinovej fázy EP FIBA.

Myslím si, že v tomto je situácia rovnaká, možno pre nás mierna výhoda, že sme už odohrali ligové kolá a sme v zápasovejšom rytme oproti súperovi. Až samotné stretnutie ukáže, či je to výhoda a pomôže nám to,“ zamyslel sa Madzin.

Semifinalista z predchádzajúceho ročníka cyperskej najvyššej súťaže, respektíve finalista Cyperského pohára a superpohára, sa spolieha na niekoľkých domácich reprezentantov, ktorých dopĺňajú legionári. Za Anorthosis hrá napríklad ex-hráč Levíc Kentwan Smith a bývalý hráč Spišských Rytierov Jarvis Garrett.

„Famagusta odohrala len kvalifikačné zápasy o EP FIBA, takže sme mohli vychádzať len z týchto materiálov, ktoré sme mali. Verím, že sa dokážeme pripraviť dobre. Ide o súpera, ktorý je z môjho pohľadu v rámci skupiny najhrateľnejší.

Myslím si, že je veľká motivácia, aj na súperovom ihrisku bojovať o víťazstvo, byť nastavení pozitívne a sebavedomo, aby sme do tohto stretnutia išli s cieľom vyhrať a úspešne vstúpiť do skupinovej fázy EP FIBA,“ vyhlásil kormidelník Patriotov.