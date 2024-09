Piešťanské Čajky získali novú posilu, prichádza mládežnícka reprezentantka

PIEŠŤANY. Slovenská mládežnícka reprezentantka Ema Szmereková je novou posilou Piešťanských Čajok. Rozohrávačka a reprezentantka Slovenska do 20 rokov sa dohodla s majstrovským tímom na viacročnom pôsobení.

"Cítila som, že potrebujem zmeniť basketbalové prostredie a tak mi táto príležitosť padla vhod. Pre Piešťany som sa rozhodla z dôvodu vysokej kvality klubu, ktorý je okrem najvyššej slovenskej súťaže zapojený aj do Eurocupu. Verím, že naberiem množstvo nových skúseností a posuniem svoje basketbalové zručnosti na vyššiu úroveň," uviedla rozohrávačka pre web Čajok.

Szmereková už hrala pod trénerom Petrom Jankovičom. Spoločne fungovali v reprezentácii Slovenska do 16 a 18 rokov.

"Už odohrala aj sezónu v Extralige. Som veľmi rád, že sa nám s ňou podarilo dohodnúť. Ja sa veľmi teším na spoluprácu, určite by sme ďalej chceli rozvíjať jej talent. Dovolím si tvrdiť, že je to jedna z mála klasických rozohrávačiek na Slovensku, s veľmi dobrým pohybom a je veľmi basketbalovo inteligentná. Dúfam, že jej to všetko u nás sadne a krok po kroku sa bude posúvať dopredu, aby bola platnou súčasťou tohto tímu,“ povedal Jankovič.