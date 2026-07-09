Cleveland udržal sedemnásobného člena All Star tímu. Dostane 273 miliónov dolárov

Donovan Mitchell.
Donovan Mitchell. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. júl 2026 o 20:39
ShareTweet0

Aktuálna zmluva mu pritom platila ešte dva roky.

Americký basketbalista Donovan Mitchell podpísal s klubom zámorskej NBA Cleveland Cavaliers novú štvorročnú zmluvu, na základe ktorej zarobí v drese šampiónov zo sezóny 2015/2016 dokopy 273 miliónov dolárov.

Sedemnásobný člen All Star tímu sa dohodol s Clevelandom na novej zmluve napriek tomu, že aktuálna mu platila ešte dva roky.

„Od prvého dňa prijal túto organizáciu, našich fanúšikov i našu komunitu za svoje. Jasne dal najavo, že tu chce pôsobiť, a to veľa vypovedá o jeho osobnosti,“ citovala prezidenta Cavaliers Kobyho Altmana agentúra AP.

Dvadsaťdeväťročný Mitchell doviedol v uplynulej sezóne tím z Ohia do prvého konferenčného finále od roku 2018. Zaznamenal v nej 27,9 bodu na zápas.

Ambície Cavaliers na titul podčiarkuje aj trejd, ktorým získali Jamesa Hardena, či šíriace sa správy o treťom návrate LeBrona Jamesa do klubu, ktorý ho v roku 2003 draftoval z prvej priečky.

Basketbal

Basketbal

    Donovan Mitchell.
    Donovan Mitchell.
    Cleveland udržal sedemnásobného člena All Star tímu. Dostane 273 miliónov dolárov
    dnes 20:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Cleveland udržal sedemnásobného člena All Star tímu. Dostane 273 miliónov dolárov