Spurs si poistili svoju najväčšiu hviezdu. Zmluva môže presiahnuť 250 miliónov dolárov

Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama podpísal novú zmluvu so San Antoniom Spurs.
Päťročné predĺženie doterajšieho kontraktu by údajne mohlo presiahnuť 250 miliónov dolárov, ak v jeho poslednom roku príde k využitiu opcie.
Podľa agentúry AP ide o najhodnotnejšiu zmluvu v histórii klubu.
Zdroj poznamenal, že finančné podrobnosti nezverejnila ani jedna strana.
Spurs sa v minulej sezóne prebojovali do finále NBA a vedenie bez akýchkoľvek podrobností iba oznámilo, že sa s Wembanyamom dohodlo na „viacročnom predĺžení zmluvy“.