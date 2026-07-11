Spurs si poistili svoju najväčšiu hviezdu. Zmluva môže presiahnuť 250 miliónov dolárov

Hráči New York Knicks oslavujú koš, zatiaľ čo útočník San Antonio Spurs Victor Wembanyama (1) odchádza
Hráči New York Knicks oslavujú koš, zatiaľ čo útočník San Antonio Spurs Victor Wembanyama (1) odchádza (Autor: TASR/AP)
TASR|11. júl 2026 o 07:11
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Spurs sa minulú sezónu prebojovali až do finále NBA a ich opora zostáva naďalej súčasťou tímu.

Francúzsky basketbalista Victor Wembanyama podpísal novú zmluvu so San Antoniom Spurs.

Päťročné predĺženie doterajšieho kontraktu by údajne mohlo presiahnuť 250 miliónov dolárov, ak v jeho poslednom roku príde k využitiu opcie.

Podľa agentúry AP ide o najhodnotnejšiu zmluvu v histórii klubu.

Zdroj poznamenal, že finančné podrobnosti nezverejnila ani jedna strana.

Spurs sa v minulej sezóne prebojovali do finále NBA a vedenie bez akýchkoľvek podrobností iba oznámilo, že sa s Wembanyamom dohodlo na „viacročnom predĺžení zmluvy“.

Basketbal

Basketbal

    Hráči New York Knicks oslavujú koš, zatiaľ čo útočník San Antonio Spurs Victor Wembanyama (1) odchádza
    Hráči New York Knicks oslavujú koš, zatiaľ čo útočník San Antonio Spurs Victor Wembanyama (1) odchádza
    Spurs si poistili svoju najväčšiu hviezdu. Zmluva môže presiahnuť 250 miliónov dolárov
    dnes 07:11
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