Slovenky síce prvýkrát neuspeli, no nemusí ich to mrzieť. Zabojujú o postup späť medzi elitu

ME v basketbale žien U20 - B-kategória
Grécko - Slovensko 67:54 (27:27)
Najviac bodov: Syrpaová 19, Cholopoulouová 11, Chatirová a Lianoudiová po 10 - Chovaníková 21, Oravcová, Štefančová a Vondrýsková po 6
Slovenské basketbalistky do 20 rokov zaznamenali na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove prvú prehru.
V súboji o prvé miesto v nadstavbovej E-skupine podľahli Grécku 54:67. Zverenky Juraja Suja už mali pred úvodným rozskokom istotu účasti v semifinále a bojoch o postup do „áčka“.
Postup do A-kategórie ME si v Samokove vybojujú tri najlepšie tímy, Slovenky nastúpia v semifinále proti víťazovi nadstavbovej F-skupiny v sobotu 11. júla.
Hlas po zápase
Juraj Suja, tréner Slovenska: „Dnes sme prehrali s lepším tímom, Grékyne boli fyzickejšie. My sme boli bez mentálnej energie od začiatku zápasu. Mali sme množstvo otvorených striel, ktoré sme nepremenili. V prvom polčase sme sa držali zubami-nechtami, ale v druhom nás prevalcovali. Dostali sme 40 bodov po zmene strán, to je veľmi veľa. Zahodili sme 10 trestných hodov. Nepredviedli sme dnes, okrem dvoch výnimiek, individuálne výkony, ktoré boli hodné európskeho šampionátu. Prehrali sme zaslúžene. Zajtra si odpočinieme a potom nás čaká semifinále a boj o medaily.“