Hviezda Lakers je späť. Dončič sa po zranení vracia do zostavy

Luka Dončič
Luka Dončič (Autor: TASR/AP)
25. dec 2025
Nastúpiť môže proti Houstonu.

Slovinský basketbalista Luka Dončič by sa mal vrátiť do zostavy Los Angeles Lakers už v noci na piatok, keď jeho tím v dueli zámorskej NBA privíta Houston Rockets.

Hviezdny rozohrávač si poranil nohu uplynulý víkend v derby s Los Angeles Clippers a nehral ani proti Phoenixu Suns, pričom Lakers zaznamenali prvýkrát v sezóne dve prehry po sebe.

Dončič je na čele ligy s priemerom 34,1 bodov na zápas, k čomu pridal aj 8,8 asistencií a 8,6 doskokov. Informoval portál ESPN.

