VIDEO: Oslabená Philadelphia zastavila víťazné ťaženie Lakers, žiaril Maxey

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie 76ers zdolali v noci na stredu v zámorskej NBA Los Angeles Lakers 118:104 a zaznamenali tretie víťazstvo za sebou.

Teraz sme všetci nastavení tak, že dávame do toho všetko, aby sme mohli bojovať v zápasoch o víťazstvo a viem, že sa to musí začínať odo mňa. Teším sa z tejto výzvy a že každý deň môžem robiť to, čo milujem," povedal Maxey na pozápasovej tlačovej konferencii.

Lakers ukončili sériu štyroch víťazstiev. Ich ťahúň Anthony Davis odstúpil už v prvej štvrtine pre natiahnuté brušné svalstvo. Nestačilo im ani 31 bodov, osem doskokov a deväť asistencií LeBrona Jamesa.

Hráči Golden State aj bez Stephena Curryho, ktorý absentoval pre problémy s kolenom, zdolali Utah 114:103. Pre Jazz to bola už siedma prehra za sebou, Warriors sa naproti tomu držia v hre o účasť o miesto v play off. Domácim pomohlo len deväť stratených lôpt a vydarená druhá štvrtina.

"Všetko je to o tom, čo dáte do zápasu. Keď vám to nejde, tak sa môžete v hlave trápiť, ale postupne sa situácia dostala tam, kde má byť. V jednej chvíli som strieľal s 15-percentnou úspešnosťou za tri body, čo proste nie som ja.

Viem, že je to o koncentrácii a keď na tom robíte, tak sa to na konci dňa ukáže. Snažím sa byť konzistentný v mojich pracovných návykoch," povedal pre zámorské médiá rozohrávač Brandin Podziemski, autor 20 bodov Golden State.

Portland si poradil s Milwaukee 125:112. V domácom drese si Deni Avdija s 30 bodmi vyrovnal sezónne maximum, Bucks nepomohlo ani 39 bodov a 12 doskokov Jannisa Antetokunmpa.