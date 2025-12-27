Košice Wolves majú nového trénera. Čiernohorec v minulosti koučoval Handlovú či Inter

Slovenský basketbalový klub Košice Wolves uskutočnil počas vianočných sviatkov zmeny na pozícii hlavného trénera.
Po prehre s Lučencom na tomto poste skončil Fín Pieti Poikola, na uvoľnené miesto angažovali 39-ročného Čiernohorca Danila Rakočeviča.
Rakočevič má so slovenskou najvyššou súťažou skúsenosti, v minulosti pôsobil ako kouč Handlovej a Interu Bratislava. Naposledy trénoval kosovskú Boru.
„Po 15 rokoch som si dal niekoľkomesačnú pauzu od basketbalu a veľmi mi chýbal, takže sa nesmierne teším na návrat k práci, ktorú milujem. Teším sa na novú výzvu v Košiciach.
Viem, že tím sa momentálne nachádza v neľahkej situácii a miernej kríze, no zároveň vidím jeho potenciál a verím, že spolu nájdeme cestu k víťazstvám.
Do konca sezóny odovzdáme všetci zo seba maximum, a výsledok bude stáť za to,“ vyjadril sa nový tréner Košíc na oficiálnych sociálnych sieťach klubu.
Nováčik Tipos SBL má po 14 odohraných dueloch na konte len jedno víťazstvo, v tabuľke tak figuruje na poslednej pozícii. Rakočeviča čaká premiéra na lavičke Košíc už o niekoľko hodín, jeho zverenci nastúpia o 17.00 h v rámci 15. kola na palubovke Komárna.