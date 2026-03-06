Polícia zadržala hviezdného hráča NBA. Mal šoférovať pod vplyvom návykových látok

Americký basketbalista Dillon Brooks sa v piatok dostal do problémov so zákonom.
Hráča Phoenixu Suns zadržali policajti v meste Scottsdale pre podozrenie z jazdy pod vplyvom návykových látok. Následne ho prepustili.
Tridsaťročný Brooks prežíva v NBA životnú sezónu, po výmene z Houstonu minulé leto sa vo Phoenixe vypracoval na oporu mužstva a má priemer 21 bodov na zápas.
Od 21. februára sa však na palubovke neobjavil, keďže si zlomil ruku.
„Uvedomujeme si situáciu, do ktorej sa dostal Dillon Brooks a získavame ďalšie informácie. Viac sa k téme v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať,“ zverejnil klub z Phoenixu podľa AP.
