Slovenské ponuky ho nezaujali. Brodziansky podpísal v Číne novú zmluvu

FU-ŤIEN. Slovenský basketbalista Vladimír Brodziansky pokračuje vo svojej kariére v Číne. Po angažmáne v tzv. letnej lige vo farbách Ťiang-Su Jen-Nan Suke Lions sa dohodol na kontrakte s účastníkom najvyššej súťaže Fu-ťien Sturgeons.
Víťaz ankety Basketbalista roka 2024 sa v lete rozhodol opustiť európske palubovky a premiérovo vyskúšať pôsobenie vo finančne lukratívnej Ázii.
Za „levov“ sa predstavil v 19 stretnutiach, v priemere v nich mal 17,1 bodu, 8,2 doskoku a 1,6 asistencie na zápas.
„Som spokojný, že sa podarilo pôsobenie v CBA. Teraz to bude na mne, ako sa uchytím. Bude to nová skúsenosť, keďže sa hrá systémom 4 x 12 minút a na ihrisku môžu byť v jednom momente len dvaja zahraniční hráči.
Keďže budeme v tíme štyria cudzinci, uvidíme, ako nás bude tréner rotovať,“ vyjadril sa 31-ročný pivot pre oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
O Brodzianskeho prejavilo podľa dostupných informácií záujem viacero klubov, vrátane Prievidze a Levíc.
Sturgeons hrajú v Číne najvyššiu súťaž, v predchádzajúcom ročníku sa umiestnili na 18. priečke.