Legendárny basketbalista, ktorý ako prvý získal v NBA cenu pre najužitočnejšieho hráča, zomrel

Vo veku 93 rokov zomrel bývalý basketbalista Bob Pettit, ktorý v roku 1956 ako prvý získal v NBA cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP).
Informovala o tom Louisianska štátna univerzita, ktorú Pettit vyštudoval a za ktorú hral.
V NBA Pettit prvýkrát nastúpil v roku 1954 za Milwaukee. Ďalších desať sezón strávil v St. Louis Hawks.
V roku 1955 bol nováčikom roka, o rok neskôr sa stal prvým MVP v histórii NBA a v roku 1959 získal toto ocenenie druhýkrát.
Kariéru zakončil s priemermi 26,4 bodu a 16,2 doskoku na zápas – v tom čase bol historicky najlepším strelcom ligy (20 880 bodov) a v doskokoch mu dodnes patrí tretie miesto v histórii, za Chamberlainom a Russellom.
V roku 1958 doviedol Hawks k jedinému titulu v histórii franšízy, keď vo finálovej sérii zdolali Boston Celtics. Pettit si v rozhodujúcom šiestom zápase si pripísal na konto 50 bodov.
Bol jedenásťnásobným All-Star hráčom a jeho štyri ocenenia MVP zápasu hviezd dodnes vyrovnal už len Kobe Bryant.
Patrí medzi len štyroch hráčov, ktorí figurovali na 25., 35., 50. aj 75. výročnom tíme NBA.
Do Siene slávy ho uviedli v roku 1971, jeho dres s číslom 9 si Atlanta Hawks vyvesila natrvalo.
Po kariére pôsobil v bankovníctve a finančnom poradenstve v rodnom Baton Rouge. Manželka Carole mu zomrela v roku 2010, spolu mali tri deti.