Slovákov posilnili hviezdne mená. Mladíci idú do Anglicka s jasným cieľom

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nastúpia v piatok 2. októbra na svoj predposledný zápas kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027.
V Stoke-on-Trent sa stretnú s favorizovaným Anglickom, ktoré už však má istotu minimálne baráže.
Ak sa tam chcú prebojovať aj zverenci trénera Jaroslava Kentoša, musia bezpodmienečne zvíťaziť aspoň v jednom zo záverečných dvoch stretnutí.
Baráž visí na vlásku
„Sokolíci“ si mohli potvrdiť istotu druhej priečky už v uplynulom dueli v Košiciach proti Írsku, no prehrali 0:2.
Slovákom ešte skomplikovala situáciu výhra ich predchádzajúceho súpera nad Kazachstanom 4:3, vďaka čomu sa tím vedený Jamesom Crawfordom posunul v tabuľke D-skupiny o bod pred Slovensko. Írov však už čaká len domáci zápas proti Anglicku.
Prvý vzájomný duel skončil 0:4
Mladí Slováci sa už s rovesníkmi z Anglicka stretli, v novembri v Prešove utrpeli prvú prehru (0:4) v prebiehajúcom kvalifikačnom cykle. Na ostrovy však odcestovali s ambíciou prekvapiť a ukázať svoju kvalitu.
„Súboj s Írskom bol dôležitý, ale my sa koncentrujeme na všetky zápasy. Robíme všetko pre to, aby sme boli čo najlepšie pripravení na nasledujúce dva duely,“ priznal Kentoš, ktorý si uvedomuje náročnosť úlohy.
„Všetky zápasy v tejto kvalifikačnej skupine boli ťažké. Nemali sme ani jeden jednoduchý zápas a čakajú nás náročné súboje. Počítali sme s tým, vieme o kvalite súperov, ale my máme tiež svoju kvalitu. Verím, že sa nám to podarí,“ pokračoval 52-ročný kormidelník po prehre v Košickej futbalovej aréne.
K tímu sa pridali traja hráči A-tímu
Kentoš bude môcť na meranie síl s Anglickom aj v závere skupiny v Andorre počítať s trojicou hráčov, ktorých nominoval tréner reprezentačného A-tímu Vladimír Weiss st.
Na oba zápasy budú Kentošovi k dispozícii Nino Marcelli, Hugo Pavek i Mario Sauer.
Okrem týchto troch hráčov pomôže mužstvu aj rodák z Ghany Samuel Gidi. Dvadsaťdvaročný stredopoliar FC Cincinnati v zámorskej MLS sa pripojil k národnému tímu v pondelok v Šamoríne.
Stredopoliar Tomáš Hájovský nevníma zvýšený počet hráčov na svojom poste ako negatívum.
„Chceme bojovať a víťaziť ako jeden tím, preto je úplne jedno, kto z nás dostane priestor. Máme jasný cieľ a ideme za ním. Každý z nás prijme rolu, ktorú mu tréneri pripravia,“ povedal reprezentant, ktorý len nedávno oslávil 21. narodeniny. Namotivovaný na duel je aj Gidi.
„Hrať proti Angličanom nie je jednoduché, preto musíme zo seba dostať maximum. V piatok večer sa môže udiať čokoľvek. Vieme, čo treba spraviť, aby sme uspeli,“ apelovala opora Cincinnati.
Hrdina chytal skvele
V bránke by mal opäť nastúpiť Adam Hrdina, ktorý podržal mužstvo viacerými dôležitými zákrokmi proti Írsku.
Kvalitný výkon predviedol aj v prvom meraní síl s „Albionom“, keď zlikvidoval osem streleckých pokusov Angličanov medzi tri žrde.
Dvadsaťdvaročný brankár Zbrojovky Brno verí, že mužstvo zvládne náročný záver kvalifikácie a dostane sa do baráže.
„Prehra s Írskom nás nezlomí, máme pred sebou ešte ďalšie dva zápasy. Sme dobrá partia, dobrý kolektív a verím, že tieto duely zvládneme. Chceme splniť náš cieľ a dostať sa na šampionát,“ uviedol Hrdina po piatkovej prehre na východe.
Na európsky šampionát hráčov do 21 rokov, ktorý budú hostiť Albánsko a Srbsko, postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest. Ostatných na druhých priečkach bude čakať baráž.
Zostávajúci program výberu do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
Piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - Slovensko
Utorok, 6. októbra 2026: Andorra - Slovensko