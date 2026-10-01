Slovákov čaká umelá tráva aj zima. Škriniar a Suslov varujú pred nepríjemným súperom

Slovenskí futbalisti budú chcieť pokračovať na víťaznej vlne v Lige národov aj na ihriskách súperov.
Nasledujúcim protivníkom zverencov trénera Vladimíra Weissa st. budú Faerské ostrovy, s ktorými sa Slovensko stretne po takmer 30 rokoch.
Slovákov čakajú náročné poveternostné podmienky, ale aj duel na umelom trávniku.
Krídelník „sokolov“ Tomáš Suslov je presvedčený, že sa slovenský tím vysporiada s podmienkami a stretnutie v Tórshavne zvládne.
Naposledy sa stretli v roku 1996
Faerské ostrovy boli súperom Slovenska naposledy 23. októbra 1996 v rámci kvalifikácie MS. Slováci vtedy na Tehelnom poli zvíťazili 3:0, dva mesiace predtým vyhrali na pôde súpera 2:1 po góloch Ľubomíra Moravčíka a Petra Dubovského.
Po viac ako troch desaťročiach cestujú Slováci do Tórshavnu v pozícii favorita, avšak ich súper vie v domácom prostredí prekvapiť aj silnejšie tímy. Ukážkou toho je predošlá kvalifikácia MS, v ktorej Faerčania doma uhrali 9 z 12 možných bodov.
Podľahli iba Chorvátsku (0:1) a zdolali Gibraltár (2:1), Čiernu Horu (4:0) aj Česko (2:1). „Bude to veľmi ťažké. Ja som videl ich zápas, keď hrali proti Česku minulú kvalifikáciu a zdolali ich. Vieme, že nás nečaká nič jednoduché, umelá tráva, podmienky nebudú optimálne.
Kvalita však bude určite na našej strane, musíme ju využiť, streliť góly a najlepšie to uhrať vzadu na nulu a uhrať tri body,“ uviedol kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.
Škriniar: Chceme skupinu vyhrať
Tridsaťjedenročný obranca verí, že Slováci nadviažu na šesťbodový zisk na východe Slovenska, kde zdolali najskôr Moldavsko 2:0 a o tri dni neskôr Kazachstan 2:1.
Plný bodový zisk na ostrovoch, ktoré sú autonómnym územím Dánsku, môže Slovensko výrazne priblížiť k očakávanému postupu do B-divízie.
„My sa chceme pozerať na seba. Chceme skupinu vyhrať, to sme si povedali a taký je cieľ. Verím, že sa nám to podarí, ideme si za tým,“ vyhlásil stopér tureckého Fenerbahce Istanbul, ktorý mal v oboch dueloch plnú minutáž.
Faerčania začali nový ročník LN remízami 1:1 s rovnakými súpermi, akým čelili Slováci.
Suslov sa stretne s klubovým spoluhráčom
Takmer celé stretnutia odohral aj Tomáš Suslov. Dvadsaťštyriročný krídelník si pripísal v dueli proti Moldavsku asistenciu a videl žltú kartu.
Proti kazašskému tímu hral pod hrozbou stopky, ktorú by mu vystavil prípadný ďalší kartový trest. Teraz nič nebráni tomu, aby sa Suslov stretol s klubovým spoluhráčom Andriasom Edmundssonom z talianskeho Hellasu Verona.
„Po zápase mi napísal, že je rád, že som nedostal žltú kartu a môžem hrať proti nim. Teším sa na tento zápas,“ vyjadril sa Suslov a k súperovi poznamenal: „Čaká nás ťažký zápas, je tam umelá tráva. Bude to nepríjemný súper, ktorý je zvyknutý hrať na umelej tráve. Určite to nebude nič ľahké, ale pevne verím, že máme kvalitu na to, aby sme to zvládli.“
Duel povedú švédski rozhodcovia, v pozícii hlavného bude Mohammed Al-Hakim.
Faerské ostrovy - Slovensko
Rozhodcovia: Al-Hakim - Culum, Klyver (všetci Švéd.)
Predpokladané zostavy:
Faerské ostrovy: Lamhauge - Benjaminsen, Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson, Davidsen - Samuelsen, Hellisdal, Turi, Sörensen - Justinussen
Slovensko: Greif - Valjent, Škriniar, Obert, Hancko - Suslov, Lobotka, Duda - Kaprálik, Strelec, Haraslín
Zostávajúci program SR v C-divízii Ligy národov
Utorok, 6. októbra: Moldavsko - SR /20.45, Kišiňov/
Piatok, 13. novembra: SR - Faerské ostrovy /20.45, Košice/
Pondelok, 16. novembra: Kazachstan - SR /16.00, Astana/