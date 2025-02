Lekcia tvrdej hry a šikany. Nevrhá to dobré svetlo, akoby sa zľakli, tvrdil expert

Od druhej štvrtiny to však šlo z kopca. Čoskoro sa Belgičania dotiahli na rozdiel koša, následne prevzali vedenie a postupne si vytvárali komfortný náskok.

BRATISLAVA. Začalo sa to dobre. Už po štyroch minútach viedli slovenskí basketbalisti v Belgicku o dvojciferný počet bodov.

No v nasledujúcich dvoch štvrtinách dohromady dali Slováci menej bodov ako v tej prvej (13 a 10).

Po prvej štvrtine to vyzeralo nádejne. Slovenskí basketbalisti hrali rýchlo, efektívne a energicky. Dali až 24 bodov. Viac dali v jednej štvrtine v kvalifikácii predtým len raz, a to proti Španielsku (25 bodov).

„Začiatok bol náročný, no akonáhle bola naša obrana na mieste a začali nám padať strely, dostali sme sa do formy a k ničomu sme už súpera nepustili,” priznal Belgičan Jean-Marc Mwema.

„Naša hra nemá tvár, sú to skôr individuálne riešenia,” komentoval dianie v zápase pre STVR televízny expert Peter Torda. „Nie je to to, na čo sme boli v úvode zápasu zvyknutí.”

Ismael Bako a Jonas Delalieux miestami šikanovali slovenských pivotov Borisa Bojanovského a Milana Szaboá. A to svojimi blokmi či smečmi.