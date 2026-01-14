Veľký obrat priniesol prvú výhru. Prievidza zdolala slávny portugalský klub

Európsky pohár FIBA - skupina M
BC Prievidza - Sporting Lisabon 94:82 (47:46)
Prievidza: Bishop 30, Davontrey 13, Tolbert 11, Toussaint 5, Zelizňák 4 (Smith 18, Maring 9, Alihodžič a Novák po 2, Kokavec, Hričo a Jašš 0)
Najviac bodov - Lisabon: Johns 21, Morgan 14, Amarante 11
TH: 7/7 - 21/13, fauly: 22 - 12, trojky: 13 - 11, rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Bongiorni (Tal.), Docenko (Ukr.), štvrtiny: 22:27, 25:19, 14:19, 33:17
Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali prvé víťazstvo v M-skupine druhej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).
V súboji o tretie miesto zdolali na domácej palubovke portugalský Sporting CP Lisabon 94:82.
Zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) si vylepšil bilanciu na jeden triumf a dve prehry.
Sériu domácich duelov v M-skupine EP FIBA zakončí Prievidza v stredu 21. januára o 19.00 h, keď privíta v domácom prostredí grécky PAOK BC Solún.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Sporting šiel veľmi rýchlo do päťbodového vedenia a s výbornou úspešnosťou streľby bol spočiatku na koni. V úvodnej štvrtine vyvíjal na Prievidžanov veľký tlak a aj vďaka šiestim úspešným trojkám po nej viedol 27:22.
Hostia pokračovali v neúprosnej hre, ale v závere druhej štvrtiny znížil na rozdiel dvoch bodov Bishop a vzápätí trojkou domácich prvýkrát poslal do vedenia.
II. polčas:
Druhá polovica zápasu priniesla podstatne vyrovnanejší priebeh. Hoci sa v tretej štvrtine dostal Sporting do 11-bodového vedenia, domáci zabojovali a do záverečného dejstva šli s len štvorbodovým mankom.
V ňom naklopila misky váh v prospech Prievidze trojka Smitha a divákmi hnaní domáci mali najlepšiu pasáž stretnutia. V závere si vypracovali až 14-bodový náskok a duel bez väčších problémov dotiahli do víťazného konca.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Som veľmi šťastný. Bolo to silné, chlapci podali veľmi dobrý výkon. V niektorých fázach sme mali ťažké chvíle. Prehrávali sme už v prvej štvrtine, museli sme držať odpor a chytiť sa šancí. V prvom polčase bola ich úspešnosť veľmi dobrá, v druhom to už mali ťažšie. Nemali sme žiadne očakávania a chceli sme sa predovšetkým dostať do druhej fázy. Pokúsime sa ešte niečo uhrať v ďalších zápasoch.“
James Bishop, hráč Prievidze: „Cítim sa výborne. Diváci nám veľmi pomohli a tešíme sa z víťazstva. Bolo to náročné, majú talentovaný tím, ale myslím si, že sme mali veľmi dobrý zápasový plán a hrali sme dobre. Verím, že sa nám bude dariť aj naďalej.“