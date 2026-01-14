Veľký obrat priniesol prvú výhru. Prievidza zdolala slávny portugalský klub

Momentka zo zápasu M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov BC Prievidza - Sporting CP Lisabon.
Momentka zo zápasu M-skupiny druhej fázy Europského pohára FIBA v basketbale mužov BC Prievidza - Sporting CP Lisabon. (Autor: TASR)
14. jan 2026 o 21:00
Basketbalisti BC Prievidza predtým prehrali oba zápasy v skupine M.

Európsky pohár FIBA - skupina M

BC Prievidza - Sporting Lisabon 94:82 (47:46)

Prievidza: Bishop 30, Davontrey 13, Tolbert 11, Toussaint 5, Zelizňák 4 (Smith 18, Maring 9, Alihodžič a Novák po 2, Kokavec, Hričo a Jašš 0)

Najviac bodov - Lisabon: Johns 21, Morgan 14, Amarante 11

TH: 7/7 - 21/13, fauly: 22 - 12, trojky: 13 - 11, rozhodovali: Yilmaz (Tur.), Bongiorni (Tal.), Docenko (Ukr.), štvrtiny: 22:27, 25:19, 14:19, 33:17

Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali prvé víťazstvo v M-skupine druhej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).

V súboji o tretie miesto zdolali na domácej palubovke portugalský Sporting CP Lisabon 94:82.

Zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) si vylepšil bilanciu na jeden triumf a dve prehry.

Sériu domácich duelov v M-skupine EP FIBA zakončí Prievidza v stredu 21. januára o 19.00 h, keď privíta v domácom prostredí grécky PAOK BC Solún.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Sporting šiel veľmi rýchlo do päťbodového vedenia a s výbornou úspešnosťou streľby bol spočiatku na koni. V úvodnej štvrtine vyvíjal na Prievidžanov veľký tlak a aj vďaka šiestim úspešným trojkám po nej viedol 27:22.

Hostia pokračovali v neúprosnej hre, ale v závere druhej štvrtiny znížil na rozdiel dvoch bodov Bishop a vzápätí trojkou domácich prvýkrát poslal do vedenia.

II. polčas:

Druhá polovica zápasu priniesla podstatne vyrovnanejší priebeh. Hoci sa v tretej štvrtine dostal Sporting do 11-bodového vedenia, domáci zabojovali a do záverečného dejstva šli s len štvorbodovým mankom.

V ňom naklopila misky váh v prospech Prievidze trojka Smitha a divákmi hnaní domáci mali najlepšiu pasáž stretnutia. V závere si vypracovali až 14-bodový náskok a duel bez väčších problémov dotiahli do víťazného konca.

Hlasy po zápase

Gareth Murray, tréner Prievidze: „Som veľmi šťastný. Bolo to silné, chlapci podali veľmi dobrý výkon. V niektorých fázach sme mali ťažké chvíle. Prehrávali sme už v prvej štvrtine, museli sme držať odpor a chytiť sa šancí. V prvom polčase bola ich úspešnosť veľmi dobrá, v druhom to už mali ťažšie. Nemali sme žiadne očakávania a chceli sme sa predovšetkým dostať do druhej fázy. Pokúsime sa ešte niečo uhrať v ďalších zápasoch.“

James Bishop, hráč Prievidze: „Cítim sa výborne. Diváci nám veľmi pomohli a tešíme sa z víťazstva. Bolo to náročné, majú talentovaný tím, ale myslím si, že sme mali veľmi dobrý zápasový plán a hrali sme dobre. Verím, že sa nám bude dariť aj naďalej.“

Tabuľka skupiny M

