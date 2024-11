Obama obdivuje LeBrona Jamesa, no najlepší je podľa neho stále Jordan

NEW YORK. Bývalý prezident Spojených štátov amerických Barack Obama obdivuje svojho krajana, basketbalistu LeBrona Jamesa.

"Myslím si, že je to fantastické. V prvom rade mám na mysli fakt, že LeBron sa dokáže takto pohybovať aj vo veku 40 rokov a to je viac než pôsobivé. Toto je rozmar prírody a fenomén, ktorý sa deje pred našimi očami," uviedol Obama, prezident USA v rokoch 2009 až 2017.

Nedávno sa do histórie ligy zapísal James opäť, keď naskočil do zápasu so svojím synom, čo sa ešte nikomu nepodarilo.

"Stále hrá na vysokej úrovni a môcť to všetko zdieľať so svojím synom je úžasné," dodal Obama.

No na otázku, kto je najlepší hráč v histórii mal politik jasnú odpoveď: "Napriek všetkým týmto rekordom je to stále legendárny Michael Jordan."