Slovákov čaká zápas desaťročia. Naglič: Chceme urobiť niečo veľké a historické

Cieľom bude zaznamenať prvé úspechy do tabuľky a zabojovať o miestenku na finálnom turnaji.

„Už sme predtým vedeli, kto bude v 14-člennej nominácii a potom v dvanástke. Zobrali sme si čas na to, keby prišlo k nejakému zraneniu.

Výhodou v tomto smere je, že realizačný tím má k dispozícii všetky dôležité postavy nedávneho obdobia.

„Rýchlejšie sa dáme dokopy a dostaneme od nich všetko, čo chceme, aby na palubovke robili.

Sú to veci, na ktorých sme už robili. Už po prvých tréningoch to vyzerá dobre, sú pred nami ďalšie tréningy, na ktorých vybrúsime to, aby sme boli tam, kde chceme byť.

Čakajú nás taktické tréningy, útočne si musíme prejsť všetky kombinácie a obranne mať ideu, ako chceme hrať proti Španielom.

Prvýkrát po dlhom čase sú tu všetci zdraví a v solídnej forme. Máme dobré momentum. Doteraz sme mali vždy nejakú absenciu, respektíve výpadok,“ uviedol reprezentačný kouč.

Záujem fanúšikov nás motivuje

Pred novembrovým dvojzápasom sú oba tímy v rovnakej pozícii, zhodne majú na konte dve prehry a žiadnu výhru.

Z tohto pohľadu ide o dôležité stretnutia, ak chcú Slováci a Španieli ešte prehovoriť do boja o dve postupové priečky z C-skupiny.

„Všetci chalani sme sa do reprezentácie tešili, je o tento zápas veľký záujem. Motivuje nás to. Keby nám niekto povedal, že dokážeme vypredať hokejovú arénu, tak by sme tomu neverili. Verím, že nás fanúšikovia poženú k dobrému výkonu,“ vyjadril sa pivot Jakub Mokráň.

VIDEO: Najväčší zápas v histórii