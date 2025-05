Úspešná spolupráca bude pokračovať. Inter predĺžil zmluvu s trénerom Nagličom

Pre Nagliča je to aktuálne tretie pôsobenie na Pasienkoch v jeho doterajšej trénerskej kariére.

Klub v tomto ročníku doviedol pri premiére do Final Four Severoeurópskej ligy (ENBL) a do finále Tipos Slovenskej basketbalovej ligy.

„Nachádzame sa síce vo finálnej fáze sezóny 2024/25, ale logicky, uvažujeme už nad tým, čo nás čaká v tej nadchádzajúcej.