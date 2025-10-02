Naglič prijal novú výzvu. Okrem Slovana bude opäť viesť reprezentáciu

Aramis Naglič.
Aramis Naglič. (Autor: TASR)
Šesťdesiatročný Chorvát pôsobenie pri reprezentačnom výbere SR ukončil v jari 2025.

BRATISLAVA. Niekdajší tréner slovenskej reprezentácie basketbalistov Aramis Naglič má popri pôsobení v BC Slovan Bratislava novú prácu, prevzal totiž národný tím mužov Rakúska. Informuje o tom oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

"So Slovenskom som ukončil riadny kvalifikačný cyklus. Keď prišla rakúska ponuka, rozprával som sa majiteľom Slovana.

Súhlasil, ide o kvalifikáciu počas sezóny, vzdialenosť je blízko. Rakúsko dôverne poznám, ako aj tím, federáciu. V tomto smere to nebolo nijako komplikované," uviedol Naglič.

Rodák z Rijeky dôverne pozná rakúsky basketbal, pred návratom na Slovensko v lete 2024 viedol viac ako tri roky miestny BC Viedeň.

Rakúsku reprezentáciu povedie v kvalifikácii o MS 2027, v ktorej ju čakajú výbery Poľska, Lotyšska a Holandska.

"Dôležitý je tretí zápas, ktorý hráme proti Holandsku. To je súper, na ktorého by sme mohli mať. Verím, že budeme úspešní," dodal Naglič.

