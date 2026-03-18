Minnesote dlhšie nepomôže kľúčový hráč. Musíme hrať dobrý basketbal, povedal tréner

Na archívnej snímke z 15. marca 2026 kľúčový hráč Minnesoty Anthony Edwards (vpravo).
Na archívnej snímke z 15. marca 2026 kľúčový hráč Minnesoty Anthony Edwards (vpravo). (Autor: TASR/AP)
TASR|18. mar 2026 o 12:10
Americký krídelník má problémy s kolenom.

Basketbalisti Minnesoty Timberwolves sa najbližší týždeň až dva budú musieť zaobísť v NBA bez svojho kľúčového hráča Anthonyho Edwardsa.

Americký krídelník má problémy s kolenom. Edwards podstúpil vyšetrenie MRI, a to ukázalo zápal.

„Anthony odohral 95 percent zápasov v kariére, čo je výnimočné. Tento rok však chýbal viac ako v predchádzajúcich, takže už to poznáme.

Musíme hrať dobrý basketbal bez ohľadu na to, kto je na palubovke,“ uviedol podľa ESPN tréner Minnesoty Chris Finch pred domácim stretnutím s Phoenixom, ktoré jeho mužstvo v noci na stredu zvládlo 116:104. Timberwolves držia v Západnej konferencii 6. priečku, ktorá ako posledná znamená priamy postup do play off.

Basketbal

Basketbal

    Na archívnej snímke z 15. marca 2026 kľúčový hráč Minnesoty Anthony Edwards (vpravo).
    Na archívnej snímke z 15. marca 2026 kľúčový hráč Minnesoty Anthony Edwards (vpravo).
    Minnesote dlhšie nepomôže kľúčový hráč. Musíme hrať dobrý basketbal, povedal tréner
