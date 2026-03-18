Minnesote dlhšie nepomôže kľúčový hráč. Musíme hrať dobrý basketbal, povedal tréner

Basketbalisti Minnesoty Timberwolves sa najbližší týždeň až dva budú musieť zaobísť v NBA bez svojho kľúčového hráča Anthonyho Edwardsa.
Americký krídelník má problémy s kolenom. Edwards podstúpil vyšetrenie MRI, a to ukázalo zápal.
„Anthony odohral 95 percent zápasov v kariére, čo je výnimočné. Tento rok však chýbal viac ako v predchádzajúcich, takže už to poznáme.
Musíme hrať dobrý basketbal bez ohľadu na to, kto je na palubovke,“ uviedol podľa ESPN tréner Minnesoty Chris Finch pred domácim stretnutím s Phoenixom, ktoré jeho mužstvo v noci na stredu zvládlo 116:104. Timberwolves držia v Západnej konferencii 6. priečku, ktorá ako posledná znamená priamy postup do play off.
