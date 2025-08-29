Úspech pre 14-ročného Slováka. Prestúpil do prestížnej európskej akadémie

VALENCIA. Slovenský basketbalista Alex Kšiňan odchádza z BSC Bratislava do španielskej Valencie.

U účastníka tamojšej najvyššej súťaže bude 14-ročný všestranný hráč pôsobiť najskôr ako člen prestížnej mládežníckej akadémie.

Mládežnícky reprezentant Slovenska nasleduje kroky viacerých krajanov, ktorí sa v minulosti etablovali na španielskych palubovkách.

„Myslím si, že vďaka výsledkom a štatistikám v Európskej mládežníckej basketbalovej lige (EYBL) sa mi ozvali viaceré kluby a akadémie. Hľadali sme s rodičmi vhodnú kombináciu školy a basketbalu.

Dostal som termín na skúšku a po návrate som sa dozvedel, že ma berú do tímu. Všetko bude teraz závisieť na mne, plánujem zostať na dlhšie obdobie. Je to obrovská príležitosť na rozvoj. Klub má obrovské zázemie a tréningové možnosti, výsledky sú sledované.

Som rád, že začínam v elitnom tíme. Cítim, že tento krok prišiel v správny čas,“ uviedol pre TASR Kšiňan.

Odchovanec BSC bol v predošlom ročníku oporou družstva starších žiakov, priemerne mával na svojom konte takmer 24 bodov a 10 doskokov.

„BSC znamená pre mňa významnú životnú kapitolu, s basketbalom som tu začínal úplne od nuly. Vďačím trénerom Ernekerovi, Miloševičovi, Ďurišovi a Pospíšilovi za to, že posledná sezóna priniesla klubu aj titul.

Sme jedna rodina a atmosféra v klube vytvorila základ k tomu, aby som sa do basketbalu zamiloval. Teraz idem do tvrdej konkurencie a intenzívneho tréningového programu.

Verím, že sa mi to všetko podarí spojiť, aby som sa stal planým hráčom. Dúfam, že skúsenosti využijem aj v reprezentácii Slovenska. Pod trénerom Brooksom sme absolvovali prvý spoločný turnaj, sme skvelá partia,“ dodal Kšiňan.

