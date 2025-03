Inter bude mať výhodu domácej palubovky. Final Four ENBL vyvrcholí v Bratislave

Štyri najlepšie tímy súťaže vrátane domáceho Interu Bratislava, zabojujú o možnosť získať do svojej moci víťaznú trofej.

Do Final Four sa prebojovali ako najlepší tím ENBL, keď vyhrali všetkých 10 doterajších zápasov a v súťaži zostávajú jediným nezdolaným družstvom.

Pre "žlto-čiernych" je to vizitka toho, čo dokázali pri premiérovej účasti v tejto súťaži.

V tejto sezóne obsadil v A-skupine druhé miesto so šiestimi výhrami a dvoma prehrami, vo štvrťfinále vyradil ambicióznu Legiu Varšavu po výsledkoch 95:81 a 102:87.

"To je možno najsilnejší zo súperov v ENBL. Majú šesť výborných zahraničných hráčov a troch rumunských reprezentantov. Nečaká nás teda nič ľahké.

Po tom, čo počúvam, dúfam, že to bude doma. To by pre nás bola ešte väčšia motivácia. V každom prípade nás ale ešte čakajú veľmi ťažké zápasy," povedal na adresu tohto súpera tréner Interu Aramis Naglič.