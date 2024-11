VIDEO: Neskutočná paráda. Trojkový buzzer beater v podaní hviezdy Bostonu rozhodol zápas

Výhru domácich zariadil Jayson Tatum, ktorý skóroval za tri body zarovno so sirénou. Celkovo zaznamenal 24 bodov a 11 doskokov.

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu Celtics vyhrali nad Torontom 126:123 po predĺžení.

Los Angeles Lakers predĺžili víťaznú sériu na päť zápasov, keď triumfovali v noci na nedeľu na palubovke New Orleans Pelicans 104:99.

Veľký podiel na tom mal Anthony Davis, ktorý mal double double s 31 bodmi a 14 doskokmi.

Hviezdny Lebron James nazbieral 21 bodov s dvoma trojkami v závere duelu, no sériu stretnutí s triple-double nedokázal predĺžiť na päť a vylepšiť osobné maximum.

"Dnes sme zaznamenali dôležitý triumf. Chceme víťaziť vždy keď hráme. Nemôžeme zbierať body len prvé mesiace.

Každý duel je dôležitý, dnes sme zvíťazili na palubovke súpera a bolo to pre nás úžasné. Je to vždy o tom, aby sme hrali zápas až do konca.

To, že v tejto fáze kariéry dokážem stále hrať na takejto úrovni je dôvod, pre ktorý momentálne žijem.

Keď jedného dňa ukončím kariéru, nebudem môcť získať tieto momenty späť," sprostredkovala Jamesovo vyjadrenie agentúra AFP.