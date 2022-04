Prekonal Jágra či Ovečkina. Mal som zimomriavky, vraví Matthews

TORONTO. Auston Matthews sa zapísal do histórie hokejovej NHL. Center Toronta Maple Leafs sa stal prvým americkým rodákom a 21. hráčom profiligy, ktorý strelil 60 gólov v základnej časti.

Matthews najskôr v prostrednej časti blafákom otvoril skóre duelu a potom v tretej tretine v presilovke po individuálnej akcii presnou strelou švihom do vinkla rozjasal vypredanú Scotiabank Arenu.

“Je to úžasné. Z reakcie publika a spoluhráčov som mal zimomriavky. Hreje ma, že mi to všetci priali. Je to dôkaz toho, ako držíme v šatni spolu. Sme ako bratia,” povedal pre nhl.com Matthews, rodák z kalifornského San Ramon.