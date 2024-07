Po Žiline chodia fanúšikovia v rôznych dresoch. Česi neboli nadšení, o americké vlajky nebola núdza

ŽILINA. Aj tomu, kto nie je športový priaznivec, muselo byť od štvrtkového rána hneď jasné, že sa v Žiline niečo deje. Na námestí a v okolí železničnej stanice bolo vidieť desiatky ľudí v kanadských, švajčiarskych či českých dresoch. Program, výsledky a tabuľky na MS juniorov v hokejbale 2024 Žilina sa po viacerých peripetiách dočkala a konečne hostí MS juniorov v hokejbale, konkrétne vekové kategórie chlapcov do 16 a do 18 rokov. Svetový šampionát mala privítať už v roku 2020, ale plány prekazila pandémia koronavírusu. Nevyšlo ani ďalšie presunutie, a tak si mesto na severe Slovenska muselo počkať až do leta 2024.

Napriek tomu bola Žilina prvou voľbou Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ). Prvý juniorský šampionát Slovensko organizovalo v roku 2004 v Martine. V roku 2008 hostil Zvolen kategórie do 16 a do 18 rokov. Naposledy sa všetky juniorské kategórie zišli v roku 2014 v Bratislave. Redaktori Sportnetu sa boli pozrieť na to, ako to na MS juniorov v hokejbale v Žiline vyzeralo počas prvého hracieho dňa.

Prečo Žilina a koľko stoja vstupenky? Organizátori zobrali organizáciu vážne a svetový šampionát umiestnili priamo do hokejovej Niké Arény, v ktorej hrá svoje domáce zápasy extraligový nováčik Vlci Žilina. Paralelné zápasy sa hrajú v tréningovej hale. "Žilina má existujúcu športovú infraštruktúru, zimný štadión má dva povrchy. K výberu Žiliny za dejisko nepochybne prispel aj dobrý rozvoj tohto športu v Žilinskom kraji. S týmto mestom máme navyše niekoľko rokov overenú spoluprácu," vravel pre ISBH.com predseda organizačného výboru Ondrej Buday.

Organizátori zvolili strednú cestu a juniorské podujatie spoplatnili, ale rozhodli sa pre pomerne prijateľnú cenu. Kúpiť sa síce nedá vstup na jeden zápas, ale celodenný lístok stojí 5 eur. Dva slovenské výbery (do 16 a do 18 rokov) hrajú v základnej skupine aj po dva zápasy denne. K dispozícii je aj permanentka na všetky štyri súťažné dni v hodnote 15 eur. Všetky vstupenky sa dajú zakúpiť v sieti Ticketportal. Nechýbajú ani zámorskí priaznivci Už pred štadiónom bolo možné vidieť niekoľko fanúšikov v rôznych dresoch. Českí priaznivci počítali, koľko pív im treba kúpiť, Kanaďania sa dávali do reči s Britmi či Američanmi a Slováci navigovali ďalších rodinných príslušníkov, ktorí sa snažili trafiť na štadión po rozkopanej ceste, keďže okolie železničnej stanice, neďaleko ktorej sa štadión nachádza, už dlhší čas opravujú.

So vstupom to nebolo nijako náročné, v radoch sa nečakalo, ale o to prekvapivejší bol pohľad na pomerne zaplnenú tribúnu počas úvodného zápasu slovenskej osemnástky proti USA. Nechýbali trúby či vlajky oboch krajín.

Slovenskí fanúšikovia počas zápasu Slovensko U18 - USA U18 na MS juniorov v hokejbale 2024. (Autor: TASR)

Hneď nad nami sedela skupinka rodičov niektorých slovenských reprezentantov, pravdepodobne z výberu do 16 rokov. Do Žiliny prišli z rôznych kútov, viacerí z východu. Niektorí sa dokonca ubytovali aj v neďalekom Martine a v priebehu niekoľkých minút sme sa dozvedeli o rôznych cenových ponukách ubytovania v okolí. Napriek jasnej slovenskej prevahe sa však vôbec nestratili ani fanúšikovia úvodných súperov osemnástky aj šestnástky.

Američania si na štadióne zvolili jeden z rohov, na ktorom vyvesili viacero svojich vlajok. V sektore, ktorý si sami vytvorili, ich bolo niekoľko desiatok a viackrát dokonca prekričali aj domácich. Napríklad po poslednom nepremenenom slovenskom nájazde, ktorý rozhodol o zisku dvoch bodov pre osemnásťročných Američanov (2:1 po nájazdoch). VIDEO: Radosť po tom, ako USA U18 zdolali Slovensko U18

Šestnástka začala suverénne, chce zlato Hneď po tomto zápase si Slovensko a USA zopakovali vzájomný zápas, ale tentoraz ako úvodný v kategórii do 16 rokov. A bolo to úplne iné predstavenie. Samozrejme, mladší hokejbalisti predvádzali oveľa otvorenejšiu hru, ale bolo cítiť, že 16-roční Slováci sa prezentujú na svoju vekovú kategóriu lepším prejavom než ich starší kolegovia. Netrvalo dlho a nad americkými rovesníkmi viedli už 3:0, neskôr aj 4:1. Súperovi napokon dovolili drámu, keď inkasovali dva rýchle góly na 4:3, ale o odplatu sa napokon aj postarali.

"Do turnaja ideme s cieľom vyhrať, ale to je zrejme chcú všetky tímy, ktoré sú na týchto majstrovstvách. My sme však doma, rozhodne chceme ukázať svoju kvalitu a získať zlaté medaily pred vlastnými fanúšikmi," povedal pre Hokejbal.sk hneď po zápase Róbert Krajňák. Hokejista HC Košice sa stal s dvomi gólmi a asistenciou aj hráčom zápasu. Krajňák je hokejový útočník. Hokejbal je preňho ďalším obľúbeným športom, ktorý vhodne dopĺňa jeho prípravu. VIDEO: Radosť po tom, ako Slovensko U16 zdolalo USA U16

Pred večerným duelom proti outsiderom z Maďarska poznamenal: "V dnešnom hokejbale už neexistuje ľahký súper." Napriek tomu si mladíci proti Maďarom ešte zlepšili chuť a zdolali ich vysoko 13:0. Zápasy Slovenska proti rovesníkom z USA priniesol aj dva momenty, ktoré organizátorov príliš nepotešili.

Na konci tretiny totiž záverečný klaksón trúbil viac než bolo vhodné a zrejme bolo problematické ho vypnúť. Keď sa to konečne podarilo, fanúšikovia začali od úľavy tlieskať a skandovať. Prerušenie prišlo aj pri strete hráčov s mantinelom neďaleko striedačky. Banner s názvom jedného zo sponzorov sa začal odliepať, a tak musel pribehnúť technik s náradím, aby banner odstránil.

Prerušenie pre odstraňovanie banneru počas zápasu Slovensko U16 - USA U16 na MS juniorov v hokejbale 2024. (Autor: Sportnet)

Hrdina osemnástky: Sme v hlavách nastavení na titul Osemnástka, ktorú Američania prestrieľali 33:17, si napravila chuť hneď v nasledujúcom poobednom zápase. Proti českým rovesníkom síce prehrávala už od 7. minúty, ale v druhej tretine sa jej dvoma gólmi v rozmedzí troch minút podarilo otočiť a získala cenný skalp. „Bol to náročný zápas v náročný deň. Samozrejme, Amerika nám zobrala sily, ale na druhej strane o to viac sme chceli vyhrať a ukázali sme to aj na ploche, lebo chalani zabojovali a išli na 110 percent a víťazstvo prišlo," povedal po zápase tréner Ľubomír Líška pre zilina2024.sk.

"Som rád, že sme sa presadili. Vynikajúco zachytal brankár Janko Chmelík, ale naozaj každý hráč odviedol svoju robotu na 110 percent a vďaka tomu sme vyhrali. Tešíme sa na zajtra," dodal. Aj v tomto zápase mali Slováci menej striel na bránu než súper, tentoraz v pomere 20:27. "Sami sme si zápas prehrali našou profesorskou hrou," komentoval český tréner Vít Čapek. Výber osemnásťročných tak má napriek nie ideálnemu úvodu, ale po cennom víťazstve v derby, tie najvyššie ambície.

Momentka zo zápasu Slovensko U18 - Česko U18 na MS juniorov v hokejbale 2024. (Autor: zilina2024.sk)

O víťazný zásah Slovenska sa postaral ďalší hokejista, Markus Saxa, ktorý pôsobí v tíme Liberca. "Určite to bolo emotívne, rivalita je veľká, ale krásna zároveň. Som presvedčený, že získame majstrovský titul, sme tak v hlavách nastavení a je to náš jasný cieľ," uviedol a pozdravil aj spoluhráča z Liberca, s ktorým boli tentokrát súperi. "Vyhrať tento zápas bol cieľ, takto sme to chceli, podarilo sa, sme veľmi šťastní a ideme na titul," povedal odchovanec žilinského hokeja a hokejbalu Dário Lašš pre zilina2024.sk.

Ako viacerí Slováci, aj on mal na tribúnach rodinu a kamarátov. "Samozrejme, je to krásne, hokej a hokejbal hrám od malička, takže akonáhle prišla táto ponuka, tak som sa okamžite zbalil a prišiel, nebolo prečo váhať," dodal. Bufet, šampionátové tričká či fotky hráčov Práve značná prítomnosť rodičov vytvárala naozaj skvelú atmosféru a v Žiline to na zápasoch žije. Na druhej strane, využívajú to aj fotografi, ktorí majú neďaleko vchodu svoje stanovisko a ponúkajú fotografie ich detí za poplatok. K dispozícií je viacero rozmerov a zábery sa dajú kúpiť od 2,50 eur po osem eur. Záujem je aj o tričká šampionátu. Po niekoľkých zápasoch však bolo od viacerých rodičov počuť, že už chýbajú väčšie čísla. Určitý čas dokážete stráviť aj v rade v bufete, ale ceny nijako neurazia. Alkoholické aj nealkoholické pivo, kofolu či hotdog si kúpite po dve eurá, varená klobása zasa stojí štyri.

Napriek tomu, že na žilinskom štadióne sa veľmi nemáte kde stratiť, usporiadatelia vás hneď pri vstupe znavigujú. Oproti hokejovému zápasu je otvorená len jedna strana tribúny.

Fanúšikovia počas zápasu Slovensko - USA na MS v hokejbale do 18 rokov 2024. (Autor: Sportnet)

Česi boli sklamaní Na štadióne zaujme aj špeciálny hokejbalový povrch, ktorý museli organizátori zabezpečiť. V Žiline síce ťažili z existujúcej infraštruktúry, ale niektorým výdavkom sa nevyhli. Prezident Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) Miroslav Dragun v Podcaste mesta Žilina priblížil, že kúpa a osadenie povrchu stálo zhruba 50-tisíc eur, ktoré museli nájsť u partnerov, u štátu aj u samosprávy. Zápasy z Niké Arény sa vysielajú na kanáli Slovenskej hokejbalovej únie na Youtube, a preto je svetový šampionát bližší aj širšej verejnosti. Na problém však narazili českí fanúšikovia. V kategórii do 16 rokov majú na turnaji dokonca až dva výbery - Česko Bílí a Česko Červení.