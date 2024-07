Program, výsledky a tabuľky - Slovensko na MS juniorov v hokejbale 2024 (Žilina)

ŽILINA. MS juniorov v hokejbale 2024 sa konajú od 4. do 7. júla v Žiline. Turnajov sa zúčastní celkovo 12 tímov zo 7 krajín vo vekových kategóriách do 16 a do 18 rokov.

Zápasy sa odohrajú v tréningovej hale a na zimnom štadióne Niké aréna, kde v novej sezóne odohrá domáce zápasy hokejový tím Tipos extraligy Vlci Žilina.

Hokejbalový šampionát prinesie aj dva prípravné zápasy junioriek do 18 rokov s rovesníčkami z Česka a aj ďalšie dva zápasy "štrnástky" takisto s Čechmi.

Počas turnaja je na programe aj exhibičné stretnutie legiend slovenského hokejbalu a legiend HBC 07 Žilina.