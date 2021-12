V škole ho šikanovali, mal psychické problémy. Teraz prekonáva rekordy

KOŠICE. Ako žiak prvého stupňa základnej školy sa stretol so šikanou. Spolužiakom sa nepáčilo, že majú v triede nepočujúceho chlapca. Dávali mu to pri každej príležitosti najavo.

V školách podľa neho nie je dobre nastavený systém, ktorý by šikane predchádzal. V niektorých prípadoch sa to mohlo skončiť aj tragicky.

On sám nepomyslel na to, žeby si nejakým spôsobom ublížil. „Nikdy to u mňa nedošlo až do takého štádia. Zrejme aj preto, že som mal podporu najbližších.“

Základná škola na Tomášikovej ulici v Košiciach, ktorú Rasťo navštevoval do piateho ročníka, čelila viacerým žalobám a podnetom zo strany rodičov šikanovaných detí.

Riaditeľka ich spočiatku ignorovala, napokon však aj na základe písomných podnetov uznala, že došlo k šikanovaniu.