Chára má veľký základ z hokeja. Kľúčom k dvom maratónom za 6 dní je regenerácia, vraví tréner

Keď sa raz rozbehol, akoby nevedel zastať. Za rok odbehol Zdeno Chára osem maratónov a zdá sa, že zďaleka nekončí ale len sa zahrieva. "Hokejisti majú veľmi dobrú kondíciu. Ale osem maratónov za rok je naozaj dosť. Navyše Chára ich nebehá za päť hodín," vraví bývalý slovenský reprezentant, účastník olympijských hier v Aténach 2004 a tréner MARCEL MATANIN. Výkony na maratónoch za posledné roky šli výrazne hore. Ak nebudú mať výrobcovia športovej obuvi žiadne mantinely, bude tento trend pokračovať podľa Matanina aj naďalej.

Čo hovoríte na bežecké výkony Zdena Cháru. Za rok odbehol už 8 maratónov. Neprekvapilo vás, že sa do toho pustil s takou razanciou? Trošku aj áno. Ale podporuje aj charitu a robí to pre dobrú vec. Na jednej strane je osem maratónov dosť. Dlhé roky však hrával ako profesionál v NHL, čo tiež nie je ľahké. Osem maratónov ročne je určite dosť. Navyše on ich nebehá za 5 hodín. Jeho výkony sú slušné. Ale pri behaní je to individuálne, takže on určite vie, čo robí.

Hokej z hľadiska výkonu je na opačnej strane ako maratón. Mohol Chára pri svojej maratónskej príprave čerpať aj z hokejovej kariéry alebo si musel trénovať úplne od začiatku? Hokejisti museli byť v NHL kondične výborne pripravení. V sezóne odohrali len v základnej časti takmer 90 zápasov a prípadne ešte postúpili do play off. To je veľmi veľká porcia. Viem, že kondične sú hokejisti na tom veľmi dobre, pretože som v minulosti komunikoval s Michalom Handzušom a on na konci prípravného obdobia zvládol odbehnúť 15 kilometrov. Zdeno mohol byť na tom ešte lepšie. Myslí si, že aj on má z hokeja veľmi dobrý kondičný a vytrvalostný základ.

Maratónci, aj tí rekreační, si zvyknú na sezónu plánovať menej ako osem maratónov. A Chára teraz v priebehu šiestich dní odbehol dokonca dva. Aký objem musel nabehať, aby to zvládol a v takých kvalitných časoch? Aj dva maratóny za šesť dní sa dajú zvládnuť, ak si po prvom dáte pauzu, nebeháte, necháte telo oddýchnuť. A druhá vec je, že Chára sa na tieto dva maratóny pripravoval. Nabehané kilometre mal. Dalo sa to zvládnuť. Ak dobre podchytíte regeneráciu, dá sa to bežať. Nemyslím si, že by toto niekto dokázal zvládnuť na úrovni 2:15 h, ale v takých časoch, aké dosiahol Chára, sa to dá. Nohy dostanú určite zabrať a ani presun do Európy nie je jednoduchý. Určite má dobrého fyzioterapeuta. Ale znamená to, že v príprave si splnil domácu úlohu a nabehal stovky kilometrov? Určite áno a nič nepodcenil, pretože bez toho by to nedal.