Míting P-T-S tento rok v netradičnom termíne, nastúpi kompletná domáca špička

Na podujatí so strieborným štatútom Svetovej atletiky bude spoločne s mnohými kvalitnými atlétmi zo zahraničia súťažiť kompletná slovenská špička.

Na ME máme ambície vyslať početný tím, možno viac ako 20 atlétov a pochopiteľne kvalitne pripravených.

Týmto mítingom by sme im chceli pomôcť. Máme potvrdené, že naši najlepší atléti budú štartovať. Dúfame, že to tak zostane," informoval Peter Korčok, prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a predseda organizačného výboru mítingu P-T-S.

Pred rokom sa pôvodne bratislavský míting presunul zo Šamorína na vynovené Štiavničky a zmenu si SAZ pochvaľuje.

"Prišlo 3300 ľudí, čo vnímame pozitívne. Tento rok to chceme prekonať, mohlo by k tomu pomôcť aj to, že nebudú prázdniny.

Najdrahšie lístky na hlavnú tribúnu stoja 10 eur a rýchlo sa míňajú," pozval prezident SAZ divákov do hľadiska.

VIDEO: Mítingu P-T-S by sa mali zúčastniť všetci naši najlepší atléti