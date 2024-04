Vek je len číslo. Američanka vytvára rekord za rekordom, v Londýne bola lepšie ako muži

LONDÝN. Dokazuje, že vek nie je žiadnou prekážkou. Maratónska bežkyňa Jeannie Riceová prekonala svoj vlastný svetový rekord vo vekovej kategórii žien od 75 do 79 rokov.

Americká 76-ročná bežkyňa zabehla čas 3:33:27 h. a rekord, ktorý vytvorila v roku 2023 v Chicagu, prekonala o viac ako minútu.

Riceová dobehla do cieľa o 30 minút ako ďalšie bežkyne. Okrem toho by vyhrala aj v mužskej kategórii, kde by do cieľa prišla o 11 minút skôr ako víťaz.