Slovenská rekordérka sa vracia po 20 mesiacoch. Celý čas som myslela pozitívne, hovorí

BRATISLAVA. Slovenská rekordérka v behu na 400 m prekážok, juniorská európska šampiónka z roku 2021 a účastníčka ostatných OH v Tokiu 2021 Emma Zapletalová sa do súťažného kolotoča vráti 5. mája.

"Veľmi sa teším na návrat. Počas celej prípravy na tohtoročné atletické leto som myslela na to, kedy konečne prídu prvé preteky, zabehnem si naplno a budem finišovať do cieľa.

"Viem, že obavy či stres sa zrejme objavia, ale snažím sa na to nachystať už vopred. Riešim to s mentálnou koučkou Petrou Pačesovou. V príprave som zvládla viaceré náročné tréningy, ktoré ma posunuli vpred. Dobre dopadli aj viaceré testy.

Na to, aby sa do metropoly Talianska a neskôr pod päť kruhov do Francúzska Zapletalová kvalifikovala, musí splniť limity 55,70 s resp. 54,85 s, prípadne v piatich súťažiach nazbierať toľko bodov, aby získala miestenku na základe rebríčkového postavenia.

Najbližšie mesiace prinesú dva vrcholné atletické podujatia. Na začiatku júna sú na programe ME v atletike v Ríme a v auguste OH v Paríži.

Ideálne by bolo čím skôr splniť limit na ME

"Od 5. mája budem mať každý týždeň nejaké preteky. Keď sa pozriem na rímsky limit 55,70 s, nie je to nič nereálne.

Otázka však znie, ako na tom budem po zraneniach, ako sa na mojich výkonoch prejaví dvojročná pauza.

Keď som v roku 2021 začínala letnú sezónu, v prvom štarte som zabehla čas 55,83. Ak by sa mi taký výkon podarilo zabehnúť aj teraz, bolo by to výborné.

Ideálne by bolo čím skôr splniť limit na ME, no a keby to nevyšlo, ešte tesne po mítingu P-T-S by som 26. mája absolvovala jedny preteky, aby som mala potrebných päť štartov započítavaných do kvalifikačného rebríčka.

Do P-T-S vrátane mám naplánované štyri štarty. No a potom by som mohla začať útočiť na olympijskú miestenku – buď cez limit alebo mať otvorené aj zadné dvierka a pokúsiť sa kvalifikovať sa do Paríža vďaka výkonom,“ uzavrela Zapletalová, slovenská rekordérka na 400 m prekážok s časom 54,28 s.