Volko hľadá stratenú radosť z behu. Chce využiť aj postrehy z Tokia

Štartom na olympiáde v Tokiu si splnil veľký sen. Celkový dojem z účasti pod piatimi kruhmi však ovplyvnili samotné výkony. Sám od seba čakal viac. „Musím sa opäť začať atletikou baviť a tešiť sa na každé preteky,“ povedal v rozhovore pre Sportnet slovenský šprintér JÁN VOLKO. Zažili ste premiérovo účasť na olympijských hrách. Do Tokia ste však nešli po ideálnej príprave, ktorú ovplyvnilo zranenie. Prejavilo sa to na výkonoch, s ktorými ste neboli spokojný? V prvom rade si veľmi vážim, že som v Tokiu vôbec mohol byť. Je to rozhodne väčší úspech než to, čo som tam predviedol. Jednoducho bol tam nejaký skrat. Netešil som sa zo samotného behu. Tým však nechcem povedať, že som nemal radosť z toho, že som na olympiáde. To ani náhodou.

Už dlho som však nedokázal mať radosť z nejakého podujatia a z toho, že môžem bežať. Možno práve to spôsobilo, že môj beh na olympiáde nebol taký pekný, aký by som chcel. Musím sa začať opäť atletikou baviť a tešiť sa na každé preteky. Pre športovca a predovšetkým atléta niet väčšej pocty ako zúčastniť sa na OH. Splnil sa vám v Tokiu jeden veľký sen? Určite áno. Zároveň to bol splnený cieľ, ktorý som si dávnejšie stanovil. Viac už asi človek nemôže dosiahnuť. Stále mi však chýba pocit, že som tam podal aj dobrý výkon, z ktorého by som mal radosť. Mám teraz tri roky na to, aby som sa pripravil na ďalšiu olympiádu. Pevne verím, že tam to už dopadne lepšie.

Ján Volko na OH v Tokiu. (Autor: TASR)

Motivovala vás premiéra na olympiáde k tomu, aby ste začali ešte viac a tvrdšie trénovať? Samozrejme, no na druhej strane ako som už spomínal, dôležité je začať sa opäť baviť a zhodiť z pliec zodpovednosť a to všetko, prečo som šport v poslednom čase robil. Budem brať to, čo príde. Nechcem sa už zaoberať tým, aká by mohla byť forma. Jednoducho vydať v daný moment zo seba to najlepšie.