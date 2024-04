Svetovú rekordérku diskvalifikovali. Sklamaný Duplantis: Dnes to neprišlo

Muži:

100 m: 1. Akani Simbine (JAR) 10,01 s, 2. Christian Coleman (USA) 10,04; 3. Fred Kerley (USA) 10,11

800 m: 1. Slimane Moula (Alž.) 1:44,55 min, 2. Wycliffe Kinyamal (Keňa) 1:44,88, 3. Clayton Murphy (USA) 1:45,18

5000 m: 1. Selemon Barega (Et.) 12:55,68 min, 2. Biniam Mehary (Et.) 12:56,37, 3. Benson Kiplangat (Keňa) 12:58,78

110 m prek.: 1. Daniel Roberts (USA) 13,12 s, 2. Šunsuke Izumija (Jap.) 13,23 s, 3. Hansle Parchment (Jam.) 13,26

Diaľka: 1. Marquis Dendy (USA) 805 cm, 2. Wang Ťia-nan (Čína) 804, 3. Š' Jü-chao (Čína) 799

Výška: 1. Hamish Kerr (N. Zél.) 231 cm, 2. Mutaz Essa Baršim (Katar) 229, 3. Vernon Turner (USA) 227

Žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 600 cm, 2. Ben Broeders (Belg.) 582, 3. Sam Kendricks (USA) 582

Ženy:

200 m: 1. Daryll Neitová (V. Brit.) 22,62 s, 2. Anavia Battlová (USA) 22,99, 3. Sha'Carri Richardsonová (USA) 23,11

400 m: 1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 50,89 s, 2. Talitha Diggsová (USA) 51,77, 3. Sada Williamsová (Barbados) 52,00

100 m prek.: 1. Jasmine Camachová-Quinnová (Portoriko) 12,63 s, 2. Devynne Charlton (Bahamy) 12,64, 3. Danielle Williamsová (Jam.) 12,74

5000 m (mimo DL): 1. Mekedes Alemesheteová (Et.) 14:36,70 min - svetový výkon roka, 2. Ayal Dagnachewová (Et.) 14:36,86, 3. Letesenbet Gideyová (Et.) 14:37.13

3000 m prek.: 1. Beatrice Chepkoechová (Keňa) 9:07,36 min, 2. Peruth Chemutaiová (Ug.) 9:15,46, 3. Gesa Felicitas Krauseová (Nem.) 9:16,24

Diaľka: 1. Marthe Koalová (Burkina Faso) 668 cm, 2. Quanesha Burksová (USA) 659, 3. Milica Gardaševičová (Srb.) 652

Guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 20,03 m, 2. Sarah Mittonová (Kanada) 19,86, 3. Sung Ťia-jüan (Čína) 19,83

Oštep: 1. Haruka Kitagučiová (Jap.) 62,97 cm, 2. Mackenzie Littlová (Austr.) 62,12, 3. Flor Denis Ruizová-Hurtadová (Kol.) 60,70