Czech Bowl pred rekordnou návštevou v Nitre. Gladiators obhájili titul, Knights brali striebro

Finále českej Snapbacks ligy v americkom futbale - Tipsport Czech Bowl XXXIII, prilákalo na Štadión pod Zoborom v Nitre takmer 2800 divákov.
Domáci Knights chceli napísať víťaznú bodku za turbulentnou sezónou, ale po výsledku 32:6 sa podarilo obhájiť víťaznú trofej hráčom Vysočiny Gladiators.
Vysočina je zaslúžený majster, bolo to vidieť
Nitra sa len historicky druhýkrát prebojovala do finále, no svoj sen o najcennejšom úspechu sezóny nedokázala dotiahnuť do zdarného konca.
„Je to diametrálne iné, pocity sú zmiešané. Tieto strieborné medaily na krku niečo znamenajú, nemuseli sme byť ani vo finále. Vysočina je zaslúžený majster, bolo to vidieť. Súper jednoznačne zvíťazil. Do ďalšej sezóny budeme musieť makať, aby sme zopakovali postup do finále a viac v ňom zabojovali,“ povedal po zápase hráč Knights Matej Gašperan.
Obával som sa tretieho vzájomného zápasu
Vysočina pricestovala ako víťaz základnej časti a proti svojmu rivalovi mala stopercentnú bilanciu zo základnej časti.
Vo finále Czech Bowlu predviedla takticky dokonalý výkon, skórovať umožnila nitrianskym hráčom až v samotnej koncovke, keď už bolo o osude stretnutia rozhodnuté.
VIDEO: Ashton Heard ako prvý skóruje v Czech Bowle 2026
„V americkom futbale to je niekedy o momente, nebudem klamať, obával som sa tretieho vzájomného zápasu s Nitrou v tejto sezóne. Mohlo to totiž dopadnúť úplne inak, Knights mali veľmi dobré družstvo. Za mňa, toto celé, čo sa tu udialo, jednoducho nemám slov. Je skvelé, keď máte k dispozícii takúto skupinu hráčov. Odmakali si to a teraz je z toho želaný úspech. Zanechávame odkaz, historicky prvýkrát sa nám podarilo obhájiť titul. Som momentálne šťastný a hrdý, mám z toho zimomriavky,“ prezradil pre TASR tréner Gladiators Wayne Jacobs.
Na to, koľko bolo zranení sme podali skvelý výkon
Jeho zverenci triumfovali 32:6 a potvrdili status najúspešnejšieho tímu súťaže za posledných šesť rokov. Päťkrát sa dostali do Czech Bowlu a štyrikrát v ňom uspeli (2021, 2023, 2025, 2026).
Nitra tentoraz nepredviedla povestný lepší druhý polčas, ale aj po zisku striebra prevládala spokojnosť.
„V tejto sezóne sme boli tímom, ktorý si verí v druhých polčasoch. Síce sme prehrávali o 15 bodov, ale takto sme proste hrali predošlé zápasy. Žiaľ, preklopilo sa to v osudový moment a už sme to nedokázali dobehnúť. Na to, koľko bolo zranení a v akom rozpoložení bol celý tím, tak si myslím, že sme podali skvelý výkon. Ja som hrdý na chalanov. Našim mottom do ďalšej sezóny bude zosadiť Vysočinu z trónu,“ uviedol hráč Nitry Mário Bíro.
Nehral som pred lepším publikom
Spolu so spoluhráčmi museli po väčšinu sezóny zastupovať zranených kolegov, navyše hneď po prvom kole prišlo k výmene na poste hlavného trénera, ale odmenou bola podpora od fanúšikov.
Celkovo prišlo na nitriansky štadión 2712 divákov, čo je najvyššia návšteva od roku 2015.
„Aj napriek konečnému výsledku, sme hrali v úžasnej atmosfére. Od momentu, keď som prišiel na Slovensku, tak som nehral pred lepším publikom. Je to úspech, na ktorý sme dosiahli. Mnoho ľudí totiž vravelo, že sa nám nepodarí takto ďaleko dostať. Je to aj potrebná motivácia do ďalšieho ročníka, pretože teraz nám niečo chýba a čo najskôr to budeme chcieť zaplniť,“ vyhlásil kouč Knights Jay Stansberry.