Nitra nezvládla domáce finále, pod Zoborom utrpela debakel. Titul zostáva v Česku

Czech Bowl 2026 - Nitra
Nitra Knights - Vysočina Gladiators 6:32
štvrtiny: 0:8, 0:7, 0:0, 6:17
Hráči tímu Nitra Knights nezískali svoj druhý titul v Snapbacks lige, najprestížnejšej československej súťaži v americkom futbale.
Po dvoch rokoch Nitrania opäť hostili pod Zoborom finále tejto súťaže, no v tzv. Czech Bowle podľahli Vysočine Gladiators jednoznačne 6:32.
O čestné body domácich sa v poslednej minúte postaral Mário Bíro.
Český klub potvrdil pozíciu favorita. Už v základnej časti vyhral deväť z desiatich duelov a v následnom play-off obhájili titul z minulého roka.
VIDEO: Ashton Heard ako prvý skóruje v Czech Bowle 2026
Vtedy v Czech Bowle deklasoval Ostravu Steelers 60:10, pričom to bolo ešte pod vedením azda najlepšieho českého quarterbacka Jana Dundáčka.
Pre Vysočinu je to celkovo štvrté víťazstvo v Snapbacks lige (2021, 2023, 2025, 2026) a pre samotnú súťaž nový fanúšikovsky rekord - 2712 divákov.
Priebeh zápasu Nitra Knights - Vysočina Gladiators
I. polčas:
Nitra mala ako prvá možnosť preukázať svoje útočné schopnosti, ale viac ako šesťminútová snaha nepriniesla otvorenie bodového účtu.
Vysočina bola v tomto smere efektívnejšia. Ashton Heard sa postaral o prvý touchdown zápasu a následne český tím uspel aj pri dvojbodovej konverzii - 8:0.
"Rytieri" riskovali a robili chyby. Preto nedokázali v prvom polčase skórovať a svojmu rivalovi sa priblížiť. Vysočina využila aj druhú ponúknutú šancu v útoku, tentoraz si pripísal touchdown Šimon Krahula a zvýšil na 15:0.
II. polčas:
Nitra mala síce v tejto sezóne oveľa lepšie druhé polčasy, ale defenzívne mala problémy zastaviť Hearda a tak sa jej nádej na finálový úspech vzďaľovala.
Vysočina definitívne rozhodla o obhajobe víťazného poháru na začiatku štvrtej štvrtiny, keď skóroval z touchdownu Vít Bezecný.
Dianie na trávniku si napokon s prehľadom kontrolovala až do samotného záveru, v hektickej koncovke sa napokon podarilo skórovať aj Nitre. Domáce publikum potešil šiestimi bodmi Mário Bíro.
Hlasy po zápase
Wayne Jacobs, tréner Vysočiny: „Sú to momentálne neuveriteľné pocity. Celá tá snaha a vynaložená robota ešte pred mojim príchodom k tímu Vysočiny, každý vydával zo seba všetko. Celý tím bol jasne nastavený, bolo to až neuveriteľné. Teraz to celé prinieslo želané ovocie.“
Ashton Heard, hráč Vysočiny a MVP Czech Bowlu: „Znamená to pre mňa veľa. Je to môj tretí rok v drese Vysočiny. Cenu pre najužitočnejšieho hráča by som nedokázal získať bez mojich spoluhráčov, každý jeden hráč dal do toho všetko.“
Jay Stansberry, tréner Nitry: „Bol to ťažký zápas. Ako som už povedal pred začiatkom finále, tak Vysočina má skvelé družstvo. Ukázali to na samotnom trávniku, keď sa postarali o to, čo bolo z ich strany potrebné. Nám sa ofenzívne nedarilo, mali sme síce dobré momenty, ale nevedeli sme ich dotiahnuť do úspešného konca. Vysočine sa to naopak darilo, takže týmto spôsobom skladám povestný klobúk.“
Mário Bíro, hráč Nitry: „Z našej strany bolo obrovské množstvo chýb. Z ofenzívneho pohľadu sme sa trochu nedržali nášho zápasového plánu. Hodilo sa veľa 'flagov', bolo ich tuším viac ako desať, to sa proste ofenzíve nemôže stávať. Myslím si, že to nám prehralo zápas - zbytočné fauly.“
Matej Gašperan, hráč Nitry: „Išlo to asi od začiatku, Vysočina si išla za svojim konzistentne. Keď prišla ku koncovej zóne, tak skórovala. Našej ofenzíve sa v tejto časti ihriska nedarilo a pomaly sme s nimi strácali kontakt. Bojovali sme, ale sila ich tímu asi rozhodla. Bolo to vidieť.“