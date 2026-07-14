Veľa som obetoval, ale stálo to za to, vraví Američan. V drese Nitry odohrá veľké finále

Dva roky od historicky prvého triumfu slovenského tímu v českej Snapbacks lige v americkom futbale, si hráči Nitra Knights môžu zopakovať tieto okamihy.
Ich domovský stánok, Štadión pod Zoborom, bude v nedeľu 19. júla o 16.30 h hostiť finálový zápas súťaže - Tipsport Czech Bowl XXXIII.
Zverenci trénera Jaya Stansberryho sa v súboji o víťaznú trofej stretnú s lídrom po základnej časti Vysočinou Gladiators.
Formu našli v správnom čase
Nitrania majú za sebou strastiplnú cestu do finále na domácom trávniku, ktorú sužovali početné zranenia, rošády v hráčskej časti, zmena na pozícii hlavného trénera a tiež postupné hľadanie ideálnej hernej formy.
Všetko však dokázalo do seba zapadnúť v správnom čase.
„Sezóna bola taká, ako som dúfal. Zo začiatku ťažšia, že zvíťazíme v tých zápasoch, v ktorých to je potrebné a tím sa bude zlepšovať.
V príprave to išlo, ale vzhľadom na výmenu trénera a nového quaterbacka, tak bol potrebný čas, aby sa družstvo dostalo na momentálnu úroveň," uviedol pre TASR hráč Nitry a zároveň prezident klubu Matej Gašperan.
VIDEO: Matej Gašperan, prezident klubu Nitra Knights
"Myslím si, že ciele, ktoré som mal vo svojej hlave, sa podarilo dosiahnuť a družstvo už pôsobí inak, ako tomu bolo na začiatku. Emócie po semifinálovom víťazstve nad Znojmom boli neskutočné," doplnil Gašperan.
„Rytieri“ odštartovali síce sezónu úspechom v Brne, ale až v polovici základnej časti začali vyzerať ako kandidát na účasť v prestížnom Czech Bowle.
Povestný vrchol prišiel v semifinále play-off, v ktorom dokázali po dramatickej koncovke zdolať Znojmo Knights 14:10 a vrátiť mu tak prehru zo základnej časti.
"Tento ročník bol taký hore-dole. Od začiatku to bola výzva, ale hovoril som chalanom, že je potrebné byť takýmto spôsobom otestovaný, ako tomu bolo v prvej polovici základnej časti. Môžete tak zistiť identitu družstva, bolo teda dobré to zistiť na samotnom začiatku.
Sme vďační a radi za to, kde sme. Czech Bowl pre mňa znamená veľa. Veľa som obetoval, ale svojej rodine som povedal, že to stálo za to. Chcem teraz dokončiť svoju robotu,“ povedal quarterback Desmond Prusia.
VIDEO: Akcia, ktorá posunula Nitru Knights do Czech Bowlu 2026
Padne vo finále divácky rekord?
Proti sebe sa vo finále postavia víťazi posledných dvoch ročníkov Snapbacks ligy. V základnej časti si Vysočina poradila s Nitrou výsledkami 21:14 a 35:20, to je však z nitrianskeho pohľadu už minulosť.
"Je za nami ťažká cesta. Vôbec som nečakal, že budem súčasťou tohto tímu v tejto sezóne. Po prvom súťažnom zápase sme zistili, že veci nejdú tak, ako si predstavujeme, preto bolo potrebné všetko zmeniť. Sme však teraz v bode, kedy to všetko zapadlo do seba,“ vyhlásil tréner Nitry Jay Stansberry.
Historicky druhýkrát si tak Nitra zahrá v Czech Bowle, pred dvoma rokmi zdolala Znojmo 35:28 po predĺžení a mohla si tak vychutnať majstrovské oslavy.
Rovnaká motivácia je pred tímom aj teraz, k tomu sa môže navyše pridať pokorenie vlastného ligového rekordu v návštevnosti. Pri prvej finálovej účasti bolo na tribúnach 2458 divákov.
"Pre mňa bolo extrémne dôležité, aby Nitra postúpila do Czech Bowlu. O to viac náročné pre bolo, že som nemohol tímu pomôcť na ihrisku v pozícii hráča.
Bez ohľadu, či by sme postúpili alebo nie, tak to vnímame ako oslavu amerického futbalu na Slovensku. Mať možnosť organizovať to v Nitre, je veľká česť.
Je to veľká satisfakcia a výsledok našej práce, že už nie sme tam, kde sme kedysi boli. Ľudia už vnímajú americký futbal ako udalosť, na ktorej chcú stráviť čas s celou rodinou. To je najkrajšia vizitka toho, čo robíme a ide o pocit zadosťučinenia,“ dodal hráč Nitry Gorazd Lazorik.