Pick 6: Obhajcovi trofeje zamrzol úsmev, mladíkovi gratuloval k rekordu LeBron

Šlágrom kola bol nepochybne súboj na Lincoln Financial Field. Domáca Philadelphia tu v tejto sezóne zdolala Miami, Dallas aj Buffalo a fantasticky vstúpila aj do zápasu proti San Franciscu, teda aspoň čo sa týka obrany.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Útok 49ers bol v prvej štvrtine totálne vymazaný. Znie to až neuveriteľne, no jeden z hlavných favoritov na zisk Super Bowlu strávil v úvodnej časti na ihrisku len 123 sekúnd a celkovo zaznamenal šesť mínusových yardov.

Ofenzíva 49ers bola ako šampanské. Chvíľu bojujete s tým, aby zátka odletela, no keď sa tak stane, šampanské strieka na každú stranu.

Vtedy by len málokto tipoval, že napokon dá na horúcej pôde 42 bodov.

Nechýbali šarvátky či tzv. trash talk pred zápasom, keď Deebo Samuel označil Jamesa Bradberryho za odpad a Philadelphiu za najnenávidenejší tím v NFL. Napokon bol hrdinom zápasu so 138 yardami a troma touchdownami.

Quarterback Jordan Love sa stáva miláčikom tribún a Christian Watson nečakaným hrdinom. V posledných troch zápasoch dosiahol štyri touchdowny, pričom mu na to stačilo len 14 zachytených prihrávok.

Kto by to bol povedal? Pred troma týždňami mali Green Bay Packers bilanciu 3-6 a zdalo sa, že ich šance na postup do play-off sú len v rovine teórie.

"Tento zápas som mal zakrúžkovaný už dlho. Vtedy som nehral tak, ako som chcel. Teraz sme to s chlapcami zvládli a ten pocit je úžasný," povedal.

Po prehre s Los Angeles Chargers 0:6 natiahli Patriots neúspešnú sériu na päť zápasov, prvýkrát vo svojej histórii v dvoch dueloch v sezóne vôbec neskórovali (aj 0:34 so Saints, pozn.) a sú tiež prvým tímom od roku 1938, ktorý prehral tri zápasy po sebe, pričom v nich skóroval desať alebo menej bodov.

Fanúšikovia New England Patriots boli roky zvyknutí na to, že ich obľúbenci zbierali rekord za rekordom. Kým však za éry Toma Bradyho boli pozitívne, v tejto sezóne sú iba negatívne.

Po prehre Caroliny na pôde Tampy Bay 18:21 sú Panthers prvým tímom, ktorý sa už nemôže prebojovať do play-off a Patriots sa k nimi čoskoro pridajú.

Proti Chargers bol iba zdravým náhradníkom Mac Jones, no Bailey Zappe sa príliš nepredviedol. Treba však spomenúť, že ofenzívna lajna mu často nepomohla a Zappe bol až päťkrát poslaný k zemi.

Aby toho nebolo málo, zranil sa running back Rhamondre Stevenson.

Chargers s Justinom Herbertom síce ukončili sériu prehier, no nepresvedčili. Ich bilancia je 5-7 a skôr to vyzerá tak, že play-off opäť bude bez nich. Ak chcú vykresať iskierku nádeje, do Vianoc musia zdolať Broncos aj Raiders.

Pick 4: Blýska sa na horšie časy?

Mala to byť jednoznačná záležitosť a posilnenie šancí na play-off. Pittsburgh však rolu favorita nezvládol a to proti tímu, ktorý dovtedy vyhral len dvakrát.

Dlho to vyzeralo dobre a zdalo sa, že Steelers sa v druhej štvrtine dostanú do vedenia. Lenže, zranil sa Kenny Pickett, domáci nepremenil štvrtý down na goal a naopak v závere polčasu inkasovali od Arizony touchdown.