Má šancu na rekord aj vyvoláva rozruch. Pomohli Kansasu do Super Bowlu rozhodcovia?

BRATISLAVA. Dvakrát to v NBA dokázala dynastia Chicaga okolo Michaela Jordana, raz hviezdne mužstvo Lakers a napríklad na reprezentačnej úrovni emotívne vítal zlatý český hetrik hokejový komentátor Robert Záruba. Získať titul trikrát po sebe je výnimočný úspech, ale v zámorskej NFL je to aj po vyše polstoročí existencie Super Bowlu niečo, čo nikto nedokázal. Iba deväťkrát v histórii tejto súťaže dokázal klub obhájiť titul, ale v predošlých ôsmich prípadoch na ceste za hetrikom stroskotal.

Vôbec najbližšie k tomuto míľniku sú hráči Kansasu City Chiefs, konkrétne iba jeden víťazný zápas. V Super Bowle LIX nastúpia v noci z nedele na pondelok SEČ proti Philadelphii Eagles. "Ak sa im to podarí a hneď na druhý deň by sa klub rozpadol, aj tak už budú naveky zapísaní v histórii. Videli sme hetriky v NBA, ale v NFL to nemá obdobu," vraví expert na americký futbal Vlado Kurek.

Akoby hrali na 70 percent Kansas dosiahol v základnej časti 15 výhier a iba dve prehry. Rozhodne však nebol taký dominantný, ako by sa podľa tejto štatistiky mohlo zdať. Vo viacerých prípadoch mal obrovské šťastie a komentátor Nova Sportu Ondřej Horák po jednom z týchto momentov glosoval, že Chiefs asi museli pred sezónou podpísať zmluvu s diablom.

"Vyzeralo to, akoby hrali iba na 70 percent. Možno ani sami nečakali, že budú mať bilanciu 15-2, lebo to nepotrebovali. Iste, vyhrali vďaka tomu konferenciu AFC, ale na play-off by im stačilo aj desať výhier. Patrick Mahomes nepredvádzal najlepšie výkony, Travis Kelce bol dlho neviditeľný, boli tam zranenia, ale napriek tomu Chiefs bez problémov prešli do play-off," povedal quarterback tímu Nitra Knights Boris Bútora. VIDEO: Cesta Kansasu City za triumfom v Super Bowle 2023

V januári sa opäť ukázalo, že play-off je iná súťaž. V boji o postup do Super Bowlu sa Mahomes opäť stretol s quarterbackom Buffala a svojim rivalom Joshom Allenom a aj štvrtýkrát ho zdolal. "Nie je to zábavné. Ak chcete byť šampiónmi, musíte zdolať šampiónov a to sa nám nepodarilo. Majú dobrú zostavu, plán a opäť zahrali o jednu úspešnú akciu viac ako my," dodal smutný Allen na tlačovej konferencii. Rozhodcovia sú horúcou témou Hoci je Kansas tretíkrát po sebe vo finále, nemožno povedať, že si získava fanúšikov. Pred Super Bowlom LIX sú horúcou témou rozhodcovia, ktorí sa často v kontroverzných momentoch priklonili na jeho stranu. Situácia ohľadom mužov v pruhovanom je v USA natoľko vyhrotená, že dokonca museli arbitri pred Super Bowlom vydať vyhlásenie, že nikomu nepomáhajú.

"Nemám z toho dobrý pocit a určite to nerobí dobré meno NFL. Ja som na tej strane, že rozhodcovia dopomohli Kansasu k postupu do Super Bowlu či už úmyselne alebo nie. A pritom to Chiefs vôbec nepotrebovali. Avšak, napríklad v zápase proti Houstonu, boli Texans poškodení. Nikto netvrdí, že by vyhrali, ale rozhodcovia im zobrali aj šancu," hovorí Bútora.

Táto téma rozdeľuje USA na dva tábory a inak tomu nie je ani v komunite na Slovensku. Zakladateľ podcastu o americkom futbale Endzóna Vlado Kurek si nemyslí, že by rozhodcovia účelovo pískali v prospech Kansasu. "Rozhodcovia robia chyby na všetky strany. Chiefs sú najviac na očiach, ale nemyslím si, že by ich NFL tlačila k víťazstvám. Nedáva mi to zmysel. Pokiaľ totiž vyhráva stále ten istý tím, tak prichádza istá divácka únava, ktorú dnes vidíme napríklad v F1. Pre ligu je omnoho atraktívnejšie, keď sa víťazi striedajú," hovorí Kurek pre Sportnet.

Okrem toho však dodáva, že niektoré rozhodnutia boli kontroverzné a Mahomes ide často na hranu pravidiel. Známy je moment, keď vybiehal z ihriska a po kontakte s obrancom sa teatrálne zvalil na zem. "Trochu mi to pripomína simulovanie, pre ktoré som prestal sledovať európsky futbal. Určite to nie je sympatické pre fanúšikov," doplnil Kurek. Skvelú prácu odviedli už v lete Philadelphia bude mať Kansasu v Super Bowle čo vracať, keďže pred dvoma rokmi mu tesne podľahla po víťaznom field goale Harrisona Butkera 35:38. Predošlý ročník zakončila veľmi rozpačito, no aj jej príbeh potvrdzuje, že o úspešnej sezóne sa často rozhoduje ešte pred úvodným snapom. Eagles sa výrazne posilnili na pozíciách ofenzívneho a defenzívneho koordinátora, na drafte odviedli vynikajúcu prácu a najmä im vyšlo to, že dotiahli z New Yorku Giants running backa Saquona Barkleyho.

Running back tímu Philadelphia Eagles Saquon Barkley skóruje touchdown. (Autor: TASR/AP)

Vo svojej siedmej sezóne v NFL nabehal v základnej časti vyše 2000 yardov a takmer prekonal zdanlivo neprekonateľný rekord Erica Dickersona. "Čakal som, že bude dominantný. V Giants ho limitovala slabá ofenzívna línia, bez ktorej running back nemôže fungovať aj keby mal obrovský talent. Vtedy je ako Ferrari bez pneumatík," zhodnotil Kurek.