Slovensko získalo na ZOH ďalšiu miestenku. Zastúpenie bude mať aj v skikrose

Nikola Fričová.
Nikola Fričová.
20. jan 2026 o 19:55
Slovensku pomohli nevyužité kvóty.

Slovensko bude mať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo zastúpenie aj v akrobatickom lyžovaní.

Miestenku na ZOH získala reprezentantka v skikrose Nikola Fričová na základe realokácie nevyužitých kvót Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).

V kvalifikačnom období splnila nominačné kritériá Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) a FIS.

Dvadsaťpäťročná skikrosárka štartovala v aktuálnej sezóne vo viacerých pretekoch Svetového pohára, jej najlepším výsledkom bolo 28. miesto v talianskom Innichene.

Paralelne pravidelne bodovala v Európskom pohári, kde sa v sezóne 2024/2025 opakovane umiestnila v najlepšej desiatke.

Výrazným momentom jej doterajšej kariéry je zisk striebornej medaily v skikrose na zimnej univerziáde v Lake Placid.

Okrem zimných disciplín je Fričová aj držiteľkou krištáľového glóbusu v lyžovaní na tráve z roku 2021, keď ovládla celkové poradie Svetového pohára.

SR bude mať olympijské zastúpenie v skikrose premiérovo. Informoval o tom v tlačovej správe Zväz slovenského lyžovania.

    dnes 19:55
