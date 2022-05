Na tribúne mu tlieskal aj otec. Sýkora sa zapísal do histórie MS

Svojimi výkonmi a tvrdou prácou sa podieľal na nitrianskom postupe do finále extraligy a tiež pomohol reprezentácii do 18 rokov k postupu medzi elitu.

"Nemám slov. Len teraz sa to stalo, sú to neuveriteľné pocity. Veľmi si to užívam a verím, že to bude pokračovať," povedal Sýkora v rozhovore pre RTVS.

Juraj Slafkovský od rozhodcov okamžite vypýtal puk, ktorý bude mladému nitrianskemu útočníkovi pripomínať jeho gól do talianskej siete.

Hviezdny moment sledoval v hľadisku aj jeho otec: "Som veľmi rád, že prišiel za mnou. Veľmi si to vážim a spolu s rodinou je to moja najväčšia podpora."