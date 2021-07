Zlatá Zuzana nie je zo skla. Trafí takmer všetko, čo sa hýbe

"Prežívam obrovskú radosť. Veľmi sa teším zo zlata, ale aj z toho, že som sama sebe dokázala, že viem strieľať aj vo finále. Pozdravujem domov, myslím, že mamina plakala, aj manžel a deti to zvládli pri chrumkách," povedala bezprostredne po súťaži pre RTVS.

V Tokiu súťaží na svojej tretej olympiáde. Aj z predchádzajúcich si priniesla medailu, z Pekingu 2008, aj z Londýna 2012 striebro. A v Japonsku má ešte jednu medailovú šancu - v mixe s Erikom Vargom.

Rehák Štefečeková je živel s čistou hlavou aj dušou. To prvé z nej robí výborného športovca, to druhé aj človeka. „Zuzka hľadá vo všetkom to pozitívne a vie sa rozdať pre iných. Keď začnú klonovať ľudí, mala by ísť medzi prvými a budeme mať zaručený svetový mier,“ povedala o nej pred rokmi kamarátka a strelkyňa Jana Špotáková.