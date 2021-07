LOH 2020 / 2021: Zuzana Rehák Štefečeková má zlato z trapu

Dnešný deň už nič nemôže pokaziť, pretože Slovensko bude oslavovať ešte veľmi dlho prvú zlatú medailu z Tokia! Stále však dúfajme, že je to len začiatok a slovenskí športovci sa od tejto chvíle rozbehnú na olympijských hrách ešte viac. Ja vám ďakujem za pozornosť a lúčim sa s vami s konštatovaním, že Zuzana Rehak Štefečeková je ZLATÁ OLYMPIJSKÁ VíŤAZKA!

