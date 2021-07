Autobus pre šampiónku. Strelkyne si pripadali v Tokiu ako kráľovné

Počas pretekov boli obe kamarátky aspoň v očnom kontakte. "Dohodli sme sa, že si sadnem tak, aby ma vždy, keď to bude potrebovať, našla pohľadom. Má to tak rada. Niekto sa počas súťaže pozerá do zeme, ale ona má rada povzbudenie.





Srdce mi tĺklo viac, ako keby som sama strieľala. Ale aj tak som sa na ňu stále usmievala. Pred poslednou položkou v prvej časti finále ňou trošku cukalo.

Tak som sa na ňu pozrela, že haló, žiadnu paniku! Hádam sa teraz nepose...š. Už to dokončíš tak, ako si začala. Vo finále fúkalo, nebol to len boj samého so sebou, dva terče jej minimálne sfúklo, ale zvládla to bravúrne."

Ako kráľovné v limuzíme

Aj zo strelnice odchádzali spolu.

"O štvrť na sedem odišiel zo strelnice posledný autobus, ale ja som sa bez nej nepohla. A keďže mala ako medailistka zabezpečenú dopravu, viezli sme sa v autobuse samé dve. Inokedy býva v autobuse plno, no teraz sme šli ako kráľovné v limuzíne. Hotová Amerika.