Vydržal tridsať rokov. Dojatý tréner zlatej strelkyne ohlásil koniec

TOKIO. K športovej streľbe ho priviedli rodičia. "Už v kočíku ma ako rozhodcovia brávali so sebou na strelnicu na Sliači," spomínal strelecký tréner Branislav Slamka v rozhovore pre olympic.sk.

Veril, že medailička bude

"Prežívam najkrajšie pocity v streleckej kariére. Finále som zvládal v pohode. Zuzka sa držala dobre, veril som, že medailička z toho bude. Ale keď sa dostala do posledného súboja s Američankou, tak už som si želal, aby to dotiahla do úspešného konca.