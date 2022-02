Peťa a Mauro si čítajú myšlienky. Bolo to ako z filmu, tvrdí Vlhovej brat

Pred olympiádou odborníci často tipovali, že vybojuje dve, až tri medaily. Keby vám niekto povedal, že získa „len“ zlatú medailu v slalome, brali by ste to?

Jasné, bral by som to všetkými desiatimi. Zlato je zlato. Teraz sme zistili, čo znamená. Je to niečo výnimočné, čo sa zapíše do histórie. A akým štýlom ho získala, to si budú ľudia dlho pamätať. Z ôsmeho miesta po prvom kole dokázala zvíťaziť. Nezískala to tak, že vyhrala prvé i druhé kolo a čau.